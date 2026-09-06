Le récap’ des temps forts de la semaine

L’idée de relancer des tours à la Part-Dieu est étudiée par la collectivité. Photo d’archives @ Cheyenne Gabrelle

Nouvelles tours à la Part-Dieu, retour de la voiture, victoire du LOU... Retour sur les faits marquants de la semaine du 31 août au 6 septembre à Lyon et ses alentours.

Alors que le quartier de la Part-Dieu a déjà profondément changé ces dernières années, l’idée de relancer la construction de tours est désormais étudiée par la Métropole.

Cette réflexion s’inscrit dans la volonté affichée de la nouvelle majorité de renouer avec de grands projets urbains et de renforcer l’attractivité de Lyon. Reste désormais à savoir quelles formes pourraient prendre ces nouvelles tours et où elles pourraient être implantées.

Après plusieurs années de politiques portées par les écologistes en faveur des transports en commun, du vélo et de la réduction de la place de la voiture, la nouvelle majorité à la Métropole de Lyon affiche une volonté de changement.

Côté transports et mobilités, plusieurs décisions interrogent déjà : la nouvelle majorité veut-elle réellement tourner la page de la politique menée depuis 2020 ? La question du partage de l’espace public et de la place accordée à la voiture devrait s’imposer comme l’un des sujets politiques majeurs des prochains mois.

La préfecture du Rhône a confirmé ce samedi 5 septembre la fermeture administrative du Azar Club, discothèque située quai Rambaud, à Confluence. L'établissement est fermé pour une durée de deux mois.

Cette décision intervient plusieurs faits de violences, notamment des rixes entre clients et des incidents impliquant les forces de l'ordre.

Depuis le 1er septembre, à Villeurbanne, la restauration scolaire et les temps périscolaires sont gratuits pour les familles dont le quotient familial ne dépasse pas 200.

Près de 1 500 enfants sont concernés par cette mesure, mise en place à l’occasion de la rentrée scolaire. La municipalité entend ainsi faciliter l’accès aux services publics pour les familles les plus modestes.

Côté rugby, le LOU a réussi son retour en Top 14. Pour leur premier match, les Lyonnais se sont imposés 40-36 face à Clermont, ce samedi 5 septembre au Matmut Stadium de Gerland.

Malgré la remontada de l'ASM, les joueurs de Karim Ghezal ont pris quatre points précieux pour lancer cette nouvelle saison.