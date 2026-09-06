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L’incident a eu lieu au parc du Rhône. Photo illustration Ville de Grigny

Un maire et son adjointe insultés en marge d'un barbecue sauvage

  • par Lisa Pillaud

    • Le maire de Grigny Xavier Odo et son adjointe Najoua Ayache ont été insultés par plusieurs personnes alors qu'ils tentaient de faire respecter l’interdiction des barbecues sauvages au parc du Rhône.

    Alors que le forum des associations venait de s’achever au parc du Rhône, ce samedi 5 septembre, plusieurs groupes avaient installé des barbecues à proximité du fleuve. Une pratique pourtant interdite dans le parc, notamment en raison du risque d’incendie.

    Le maire et son adjointe sont alors intervenus pour rappeler les règles aux personnes présentes. Selon Xavier Odo, la plupart des groupes ont rapidement éteint leurs feux après cette intervention. D'après Le Progrès, un dernier groupe, composé d’une quinzaine de personnes, aurait toutefois réservé un accueil beaucoup plus hostile aux élus et aurait proféré des insultes.

    Les élus ont porté plainte

    La police, alertée, s’est rendue sur place et un individu mis en cause aurait été interpellé. Xavier Odo et Najoua Ayache ont ensuite décidé de porter plainte pour outrage au commissariat de Givors.

    Au-delà de l’incident, l’élu rappelle l’objectif poursuivi par la municipalité : préserver le parc du Rhône, son cadre de vie et sa biodiversité, alors que le site attire de nombreux habitants et visiteurs à la fin de l’été.

    En février 2022, le maire de Grigny avait déjà été giflé et menacé de mort alors qu’il intervenait dans le cadre de ses fonctions. Son agresseur avait finalement été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis.

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