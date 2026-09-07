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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages et canicule : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance canicule et orages ce lundi 7 septembre 2026.

    Pour débuter cette nouvelle semaine de septembre, Météo France a placé cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule et orages. Le Rhône et l'Isère restent en vigilance jaune canicule tandis que la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange. Des records de températures pour un mois de septembre pourraient être battu au cours de la journée.

    Par ailleurs, la Drôme et l'Ardèche sont également concernés par une vigilance jaune aux orages. Des orages qui pourraient toucher le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes en fin de journée ce lundi.

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