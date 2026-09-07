Drôme : le château de Montélimar ouvre gratuitement ses portes pour les Journées du patrimoine

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, le château de Montélimar participera aux Journées européennes du patrimoine avec des visites gratuites, guidées ou libres, de 10h à 18h.

Perché sur les hauteurs de Montélimar, le château des Adhémar ouvrira gratuitement ses portes au public les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Le monument médiéval pourra être découvert en visite libre, sans réservation, tout au long du week-end, de 10h à 18h.

Plusieurs rendez-vous seront également proposés avec des médiateurs. La visite "Le temps des pierres : écueils et vicissitudes d’une restauration", d’une durée de 30 minutes, permettra de découvrir les travaux actuellement menés sur le château et de revenir sur les différentes campagnes de restauration qui ont marqué son histoire. Les visiteurs pourront notamment comprendre les choix effectués au fil des chantiers, ainsi que les imprévus rencontrés. Elle sera proposée à 10h30, 13h30 et 16h30, samedi comme dimanche.

Des "visites éclair" de dix minutes seront également organisées à plusieurs reprises dans la journée. Elles permettront de découvrir rapidement l’histoire du château, de la famille des Adhémar et son architecture romane, ainsi que son palais datant du XIIe siècle.

Ces différentes visites sont accessibles sans réservation, dans la limite des places disponibles. L’entrée et l’ensemble des animations proposées dans ce cadre sont gratuits.