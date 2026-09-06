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Lac d’Annecy. Photo illustration DR

Une femme sauvée de la noyade au lac d'Annecy

  • par Lisa Pillaud

    • Une femme a été sortie inconsciente de l’eau ce dimanche 6 septembre, au lac d'Annecy.

    Une alerte à la noyade a été déclenchée ce dimanche 6 septembre au matin, sur les rives du lac d’Annecy. D'après les informations du Dauphiné Libéré, les secours ont été appelés à 9 h 41 après qu’une femme a été retrouvée inconsciente dans l’eau, au niveau de la base nautique des Marquisats.

    Un témoin, âgé de 66 ans, est intervenu pour sortir la victime de l’eau et la ramener sur la berge. La femme se trouvait alors en arrêt cardiorespiratoire.

    Sur place, une infirmière a immédiatement pris le relais et entrepris un massage cardiaque. Ces gestes ont permis à la victime de retrouver une activité cardiaque avant même l’arrivée des secours.

    Les sapeurs-pompiers et une équipe médicale du Samu ont ensuite pris en charge la victime, qui a été évacuée vers l’hôpital d’Annecy.

    Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette noyade.

    Lire aussi : Lyon : une femme sauvée in extremis de la noyade dans le Rhône

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