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Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Rhône : un éducateur périscolaire placé en garde à vue pour agression sexuelle

  • par LR
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    • Un homme d’une vingtaine d’années, employé comme éducateur dans un centre aéré du Beaujolais, a été entendu par les gendarmes après une plainte pour agression sexuelle sur mineur.

    Un éducateur périscolaire d’une vingtaine d’années a été placé en garde à vue jeudi 3 septembre par les gendarmes de la compagnie de L’Arbresle. Selon les informations du Progrès, cette mesure intervient après le dépôt d’une plainte pour des faits présumés d’agression sexuelle sur mineur.

    L’homme travaille dans un centre aéré du Beaujolais et aurait également exercé à Lyon. Au cours de leurs investigations, les gendarmes auraient fait le rapprochement avec une seconde plainte. Le jeune homme a finalement été laissé libre à l’issue de sa garde à vue. L’enquête devrait néanmoins se poursuivre afin d’établir les circonstances précises des faits dénoncés.

    Cette affaire intervient alors que plusieurs procédures pour des soupçons de violences sexuelles impliquant des animateurs périscolaires ont été ouvertes ces derniers mois dans le Rhône.

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