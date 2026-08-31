UTMB 2026 : deux Lyonnais dans le top 4 et une victoire française historique

L’édition 2026 de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) s’est achevée ce dimanche 30 août à Chamonix. Une course marquée par les Lyonnais Baptiste Chassagne, deuxième, et Virgile Moriset, quatrième.

Déjà deuxième de l’UTMB en 2024, Baptiste Chassagne a récidivé cette année. Le natif de Lyon a bouclé les 174 kilomètres et ses petits 10 000 mètres de dénivelé positif en 18h47’44’’, derrière l’Américain Ben Dhiman, vainqueur en 18h16’29’’, nouveau record de l’épreuve.

Le coureur lyonnais (qui a passé une partie de sa jeunesse à Saint-Etienne) a longtemps résisté malgré une chute et un retard d’une vingtaine de minutes au passage du col Ferret. Il devance finalement de seulement 40 secondes un autre Américain, Caleb Olson, troisième en 18h48’24’’. "J'étais venu pour essayer de gagner, c'était mon objectif de tout mettre en œuvre pour y arriver. Je suis satisfait car c'était un objectif de le faire avec la manière. Je suis tombé sur plus fort que moi, sur la personne qui a fait la plus grande performance de l'histoire du trail", a déclaré Baptiste Chassagne auprès de nos confrères de L’Équipe.

Mais la performance lyonnaise ne s’arrête pas là. Virgile Moriset, 25 ans et originaire de Lyon, a terminé à une remarquable quatrième place, en 19h00’29’’. Pour sa première participation sur le parcours de l’UTMB, le jeune coureur, désormais installé en Savoie, a été brillant.

Des résultats d’autant plus remarquables que plusieurs favoris ont abandonné, à commencer par Vincent Bouillard, vainqueur en 2024, contraint d’arrêter après 68 kilomètres.

Que c'était juste pour Baptiste Chassagne ! Le Français termine 2e, à bout de force, moins d'une minute avant l'Américain Olson. #UTMB pic.twitter.com/fgd2tgFXbm — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 29, 2026

Blandine L’Hirondel entre dans l’histoire

Chez les femmes, Blandine L’Hirondel a livré une course exceptionnelle. La Française de 35 ans s’est imposée après 21h54’49’’ d’effort, terminant 26e au classement général. Victime de plusieurs chutes, dont une particulièrement sévère dans les derniers kilomètres, la Normande a tout de même conservé la tête jusqu’à l’arrivée. Elle devance les Américaines Rachel Entrekin et Emily Schmitz.

Avec cette victoire, Blandine L’Hirondel devient la deuxième femme de l’histoire à remporter les trois finales UTMB World Series, après avoir déjà triomphé sur l’OCC et la CCC.

Les larmes de Blandine L'Hirondel au moment de franchir la ligne d'arrivée, la Française remporte l'UMTB en moins de 22 heures de course #UMTB pic.twitter.com/pVtpGtBA6K — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 29, 2026

Une semaine record pour l’UTMB

L’UTMB 2026 aura également été marqué par la foule dans les cols. Près de 100 000 personnes se seraient déplacées pour voir les coureurs cette année selon les dires du maire de Chamonix, François-Xavier Laffin. "Je n'arrive même pas à trouver le mot pour définir la popularité qu'il y a eu, à partir de Saint-Gervais (au 30e km). C'était incroyable, j'en ai perdu mes tympans et je ne les ai jamais récupérés", a déclaré Blandine l’Hirondel au micro de RMC.

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🎊 Une ferveur de dingue pour Blandine L'Hirondel à Saint-Gervais (km 23) sur l'#UTMB !



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L’événement a également battu un record d’audience. 14 millions de vues ont été enregistrées sur UTMB Live pour les retransmissions des trois finales, soit 5 millions de plus qu’en 2025.

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