Ultra boucle de la Sarra : le Villeurbannais Anthony Fauvi remporte l'édition 2025 et pulvérise son propre record

Le Villeurbannais Anthony Fauci a remporté l'Ultra boucle de la Sarra pour la troisième fois avec un nouveau record : 98 tours en 24 heures, soit plus de 204,82 km et 8330 de D+.

Une course des plus déjantées. Ce week-end se courait l'Ultra boucle de la Sarra, un trail d’environ 2 kilomètres et 85 mètres de D+, avec 563 marches à parcourir pendant 6 heures (départ samedi 24 mai à 17h) ou 24 heures (départ vendredi 23 mai à 23h). Plus de 530 coureurs avaient pris leur dossard pour cette 13e édition.

Et les résultats sont tombés. Comme pour les deux dernières éditions, le Villeurbannais Anthony Fauvi est arrivé en tête de la course "24h solo" peu après 23h ce samedi soir. En plus de s'adjuger une troisième couronne, le traileur a pulvérisé son précédent record de 90 tours : il a cette fois effectué 98 tours, soit près de 205km et 8330m de dénivelé positif une vitesse moyenne de 8,51 km/h.

Le vainqueur, largement en tête, a été suivi par Adrien Trouillet (82 tours, soit 171,38 km) et Guillaume Rafle (81 tours en 24 heures, soit 169,29 km). Chez les femmes, c'est Mélanie Bastard-Rosset qui est arrivée en tête avec 59 tours, soit 123,31km. Le podium, bien plus serré que chez les hommes, est complété par Géraldine Merle, qui a fait le même nombre de tours (59) avec une différence de 54 secondes au chrono, et Carole Bouteille (58 tours, soit 121,22km).

Les résultats du "6h Solo"

Plus courte mais tout aussi intense, l'épreuve du "6h Solo" a elle aussi ses vainqueurs. Timothé Robin est arrivé en tête avec 29 tours, soit 60,61 km. Il est suivi du Craponnois Adrien Chalet, qui a effectué le même nombre de tours avec une légère différence de 18 secondes sur le chrono. Grégoire Holzscerer arrve en troisième position avec 28 tours en 6h et 12 minutes, soit 58,52 kilomètres.

Chez les femmes, Linnet Solway arrive en tête avec 24 tours, soit 50,16 km. Elle est suivi de la Marocaine Hanan El-Abridi, avec 22 tours (45,98 km) et d'Agnès Lavergne, avec 23 tours, soit 43,89 km.