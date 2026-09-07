Alors que le thermomètre va encore une fois s'envoler dans les prochaines heures à Lyon, des records historiques de chaleurs pour un mois de septembre pourraient être battus à Lyon lundi et mardi.

L'été 2026 est déjà historiquement chaud et pourrait encore plus le devenir dans les prochains jours. Alors que de nombreuses vagues de chaleur ont touché la région lyonnaise depuis le mois de mai, Lyon subit actuellement, et depuis la fin de la semaine dernière, une nouvelle canicule. Ce lundi 7 septembre, le thermomètre pourrait ainsi grimper jusqu'à 36 degrés tandis que Météo France annonce jusqu'à 37 degrés pour la journée de mardi.

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Des valeurs qui pourraient permettre à Lyon de battre des records de chaleur historiques pour un mois de septembre. Et une canicule tardive qui a déjà laissé sa trace dans l'histoire puisque la journée du vendredi 4 septembre 2026 s'affiche comme la journée la plus chaude de l'histoire pour un mois de septembre avec 34,5 degrés enregistrés à la station Lyon St Exupéry et 36,1 degrés à la station Lyon 7e. Des températures qui pourraient encore être "améliorées" cette semaine.

Pour la station Lyon Bron, la marque du 5 septembre 1949 et ses 35,8 degrés tient encore (il a fait 34,8 degrés le 4 septembre 2026) mais pourrait tomber ce lundi ou mardi. Si les maximales vont affoler le compteur en ce début de semaine, les minimales journalières pourraient également devenir les plus chaudes jamais enregistrées à Lyon pour un mois de septembre.

A la station Lyon St Exupery, le record du 5 septembre 2023 et ses 22,3 degrés pourrait tomber, tout comme les 22 degrés du 13 septembre 2023 à la station Lyon 7e et les 22,2 degrés du 1er septembre 2009 à la station Lyon Bron. De quoi définitivement asseoir cette énième vague caniculaire de l'année 2026 dans les livres d'histoire météorologiques.