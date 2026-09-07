Un lundi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 36 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 7 septembre 2026 avec des températures qui atteindront les 36 degrés au meilleur de la journée.

La région lyonnaise n'en a pas terminé avec la chaleur alors que le mois de septembre a déjà débuté depuis 7 jours. Ce lundi, la journée s'annonce une nouvelle fois éprouvante niveau températures. Après une nuit tropicale, il fait déjà 21 degrés ce matin et le mercure atteindra les 36 degrés dans l'après-midi. Une chaleur record pour la période.

Côté ciel, une ondée est possible dans la matinée avant un temps plus lumineux au cours de la journée mais qui pourrait évoluer vers des orages au cours de la soirée.