Actualité
Météo Lyon ciel bleu nuages
© Tim Douet

Un lundi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 36 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une nouvelle journée particulièrement chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 7 septembre 2026 avec des températures qui atteindront les 36 degrés au meilleur de la journée.

    La région lyonnaise n'en a pas terminé avec la chaleur alors que le mois de septembre a déjà débuté depuis 7 jours. Ce lundi, la journée s'annonce une nouvelle fois éprouvante niveau températures. Après une nuit tropicale, il fait déjà 21 degrés ce matin et le mercure atteindra les 36 degrés dans l'après-midi. Une chaleur record pour la période.

    Côté ciel, une ondée est possible dans la matinée avant un temps plus lumineux au cours de la journée mais qui pourrait évoluer vers des orages au cours de la soirée.

    à lire également
    Le récap’ des temps forts de la semaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Un lundi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 36 degrés attendus 07:12
    Le récap’ des temps forts de la semaine 06/09/26
    Le centre de rétention administrative 2 de lyon
    Après trois départs de feu au CRA, Alliance alerte sur des conditions de travail 06/09/26
    Le PCF demande à l’OL de faire le ménage dans ses tribunes 06/09/26
    Une femme sauvée de la noyade au lac d'Annecy 06/09/26
    d'heure en heure
    Un maire et son adjointe insultés en marge d'un barbecue sauvage 06/09/26
    Cyclisme. Le Rhodanien Jordan Labrosse contraint d’abandonner le Tour d'Espagne 06/09/26
    Ain. Un enfant de 10 ans saute par la fenêtre pour échapper à un incendie 06/09/26
    Littérature : d’un Vincent l’autre… 06/09/26
    LOU Rugby Stade de Gerland
    Le LOU s'offre une première victoire malgré le retour de Clermont 06/09/26
    Drôme. 347 kilos de cocaïne saisis dans un poids lourd sur l’A7 06/09/26
    Alphonse Mucha, figure de l'Art nouveau, exposé au Grand Hôtel-Dieu 06/09/26
    À Vénissieux, le casque à trottinette électrique bientôt obligatoire 05/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut