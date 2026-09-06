Après trois départs de feu au CRA, Alliance alerte sur des conditions de travail

Le syndicat Alliance tire la sonnette d’alarme sur les conditions de travail au CRA. Photo illustration @NC

Trois départs de feu volontaires ont été recensés en quelques heures au centre de rétention administrative (CRA) 2. Le syndicat Alliance dénonce un manque de moyens.

La tension monte au centre de rétention administrative (CRA) 2 de Lyon. Situé à Colombier-Saugnieu, à proximité immédiate de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, l’établissement a connu une journée particulièrement agitée ce samedi 5 septembre.

Trois départs de feu volontaires ont été constatés au cours de la même journée. Ces différents incidents ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers.

D’après le syndicat Alliance Police Nationale Auvergne-Rhône-Alpes, un ou plusieurs retenus auraient préalablement masqué les caméras du bloc avant de mettre le feu à un matelas. Un policier a été légèrement intoxiqué.

Le syndicat Alliance Police Nationale Auvergne-Rhône-Alpes tire la sonnette d’alarme et dénonce des conditions de travail qui seraient devenues de plus en plus difficiles pour les fonctionnaires affectés au CRA.

Le syndicat réclame davantage de moyens

Le syndicat réclame donc davantage de moyens, notamment humains, afin de permettre aux agents d’assurer leurs missions dans de meilleures conditions. "Un incendie dans un CRA, ce n’est pas une simple dégradation. C’est potentiellement mettre en danger la vie des policiers, des personnels et des autres retenus", écrit-il sur les réseaux sociaux.

Une manifestation nationale est aussi prévue le 15 septembre prochain, notamment pour réclamer une revalorisation de la prime de risque des policiers.

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