"A Lyon, après la gastronomie et le cinéma, la soie est le troisième pilier"

Céline Pardon, directrice marketing et communication d’Unitex Auvergne-Rhône-Alpes, la filière textile régionale, sur le plateau de l’émission de Lyon Capitale « 6 minutes chrono »

Céline Pardon, directrice marketing et communication d'Unitex Aura, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle évoque le dynamisme de la filière textile en Auvergne-Rhône-Alpes et le festival Silk in lyon.

C'est le rendez-vous de la filière textile en France de cette fin d'année. Silk in Lyon, "un événement grand public, unique en son genre en Europe qui aborde la soie dans sa globalité."

Quatre jours autour de la soie, avec vente de tissus et accessoires, parcours des savoir-faire, animations. Un tour d’horizon à 360° au Palais de la Bourse (Lyon 2e).

"Après la gastronomie et le cinéma, le troisième pilier à Lyon est la soie", explique la directrice marketing et communication d'Unitex Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisaiton qui fédère le secteur.

Née à Lyon en 1537 sous l'impulsion François 1er, la soie est cinq siècles plus tard est en passe de redonner à la ville ses lettres de noblesse, les entreprises ayant su se renouveler grâce à un savoir-faire séculaire et de multiples innovations technologiques. Quant aux Lyonnais, ils se réapproprient la fierté d'une histoire ancestrale locale.

Lire aussi : Comment Silk in Lyon ressuscite la filière de la soie

Développement de Silk in Lyon à l'international

Si les organisateurs ont choisi un nom anglais (silk, la soie), c'est parce que l'ambition est de donner une image internationale et ne pas cantonner l’événement à Lyon et un public seulement local. Silk in Lyon a une dimension internationale. "L'idée est de faire des Silk partout dans le monde." Un peu à l'image su Sirha, le salon mondial de la restauration qui se tient tous les deux ans à lyon au mois de janvier, qui a vu des copies se monter aux quatre coins de la planète.

Silk in Lyon tisse sa toile.

Plus d'infos sur le festival Silk in Lyon ici.