Sirha Lyon lance en janvier 2027 un secteur entièrement dédié à la pizza

La pizza a désormais son salon dans le salon. Du 21 au 25 janvier 2027, le Sirha Lyon lance Sirha Pizza World, un espace 100 % dédié à cette filière à 145 milliards de dollars.

Du jeudi 21 au lundi 25 janvier 2027, à l'occasion de sa 23e édition, Sirha Lyon dévoilera à Eurexpo un tout nouvel espace business consacré exclusivement à la pizza. Baptisé Sirha Pizza World, ce secteur inédit marque une étape clé dans la transformation du salon international du Food Service, qui réorganise désormais son offre autour des grandes filières métiers.

La pizza n'est plus seulement le plat préféré des Français, elle est devenue l'un des segments les plus dynamiques et les plus rentables de la restauration dans le monde. Le marché mondial est aujourd'hui estimé à 145 milliards de dollars. La France, elle, occupe la deuxième place des pays les plus consommateurs de pizza au monde, pour un marché domestique qui dépasse désormais les 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Autre signe de la mutation du secteur : plus de la moitié des ventes se font aujourd'hui en livraison ou à emporter, preuve que la pizza a su épouser les nouveaux modes de consommation sans perdre de son identité. Napolitaine, contemporaine, focaccia, pizza in teglia ou pizza in pala : la multiplication des formats et des concepts fait de ce marché un véritable relais de croissance, aussi bien pour les fabricants d'équipements et les industriels de l'ingrédient que pour les acteurs du packaging ou les réseaux de pizzerias en quête de développement.



Un phénomène que Lyon Capitale avait déjà documenté à l'échelle locale en s'intéressant au business des franchises de restaurants italiens à Lyon, et qui trouve ici une résonance à l'échelle mondiale.

Les allées du Sirha, à Lyon, le plus grand salon international du secteur food

Lire aussi : Lyon : mais c'est quoi le Sirha ?

Un hub business pensé pour toute la filière

Face à cette croissance, le Sirha Lyon a choisi de structurer une offre 100 % dédiée à la pizza plutôt que de la disperser dans ses secteurs existants. Le nouveau pôle réunira équipementiers de cuisson, fournisseurs d'ingrédients, spécialistes du packaging et prestataires de services, avec une concentration inédite d'acteurs internationaux.

Le dispositif s'articule autour de plusieurs temps forts : une scène dédiée, Sirha Pizza World, qui accueillera concours et démonstrations pendant les cinq jours du salon ; un restaurant thématique intégré au pôle ; un visitorat déjà acquis à la cause, puisque Sirha Food revendique plus de 46 700 contacts dans la transformation agroalimentaire et 15 200 dans la distribution, dont plusieurs milliers de dirigeants et décisionnaires directement concernés par la pizza.

Pour construire cet espace, le Sirha Lyon s'est associé à Julien Panet, fondateur de France Pizza, magazine et acteur de référence sur la pizza, les pâtes et la restauration italienne depuis près de quinze ans, et président de l'Association des Pizzerias Françaises. Il rejoint l'écosystème Sirha Food en tant qu'expert du développement pizza et pilotera la construction de cet espace pensé pour mettre en lumière les savoir-faire, les innovations et les talents de la filière.

Lyon, à l'heure de la dolce vita

"Rejoindre le plus grand salon international du secteur pour porter la visibilité de l'univers pizza et de la restauration italienne à travers le monde répond à une ambition commune", explique Julien Panet, qui évoque une volonté partagée avec Sirha Food de structurer une filière en pleine expansion et de lui offrir une vitrine à la hauteur de son potentiel. Il présente ce rendez-vous lyonnais comme le point de départ d'une collaboration appelée à s'inscrire dans la durée.

À Lyon, ville où la cuisine transalpine a depuis longtemps trouvé sa place à toutes les tables. Lyon Capitale y consacrait récemment tout un guide des meilleures adresses italiennes et retraçait ce que la ville doit à l'Italie l'arrivée de ce nouveau pôle business n'est sans doute pas un hasard. Rendez-vous est donné du 21 au 25 janvier 2027 à Eurexpo Lyon.

Le dossier de Lyon Capitale : Lyon à l'heure de la dolce vita



Lyon à l'heure de la dolce vita : le guide des meilleures adresses italiennes

On peut estimer, à la louche, à un peu plus de trois cents le nombre de restaurants se réclamant italiens à Lyon (trattoria, osteria, cantina, pizzeria) tant la cuisine de la Botte a su séduire les Lyonnais.

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-a-l-heure-de-la-dolce-vita-le-guide-des-meilleures-adresses-italiennes



Le business des franchises de restaurants italiens à Lyon

La cuisine italienne cartonne à Lyon, mais son succès se joue aussi en coulisses. Derrière chaque pizza servie, un modèle économique bien huilé où la franchise fait la loi.

https://www.lyoncapitale.fr/a-table/le-business-des-franchises-de-restaurants-italiens-a-lyon



Un village sicilien, deux familles, 25 restaurants à Lyon

Même village sicilien, Serradifalco. Même ville d’adoption, Lyon. Mais deux visions radicalement différentes de la conquête. Les Morreale et les Lonobile, piliers de la restauration italienne lyonnaise, incarnent à eux seuls toute la richesse et toute la diversité de la dolce vita à la lyonnaise.

https://www.lyoncapitale.fr/a-table/un-village-sicilien-deux-familles-25-restaurants-a-lyon



Ce que Lyon doit à l’Italie

De Marie de Médicis aux pizzerias et trattorias labellisées, Lyon entretient avec l’Italie une histoire d’amour culinaire pluriséculaire. Ce dossier explore l’héritage gastronomique italien dans la capitale des Gaules : vingt-huit adresses certifiées, des familles fondatrices et une dolce vita bien lyonnaise.

https://www.lyoncapitale.fr/a-table/ce-que-lyon-doit-a-litalie



Spréafico, premier glacier de Lyon

Si l’art de la glace est né en Chine, ce sont les Italiens qui, en Europe, s’en emparent, dès 1292, grâce à Marco Polo.

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/spreafico-premier-glacier-de-lyon