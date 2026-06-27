Lyon à l'heure de la dolce vita : le guide des meilleures adresses italiennes

On peut estimer, à la louche, à un peu plus de trois cents le nombre de restaurants se réclamant italiens à Lyon (trattoria, osteria, cantina, pizzeria) tant la cuisine de la Botte a su séduire les Lyonnais.

Pour composer ce tour de table 100 % cucina italia, nous avons choisi de nous appuyer sur le label “Ospitalità Italiana” qui recense à Lyon vingt-neuf établissements certifiés. Non pas que les autres adresses soient à écarter, mais parce que cette certification offre une garantie sérieuse et indépendante d’authenticité.

La démarche prend aujourd’hui un relief particulier : fin 2025, la cuisine italienne a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, une consécration qui confirme que manger italien c’est participer à un art de vivre millénaire. L’Unesco a récompensé pour la première fois non une tradition particulière – comme la pizza napolitaine en 2017 – mais une cuisine nationale dans son ensemble.

Italian sounding

Un patrimoine d’autant plus précieux qu’il est menacé par l’“Italian sounding”, terme inventé par les économistes italiens pour désigner les produits qui évoquent l’Italie sans en venir. C’est précisément pour lutter contre ces imitations et défendre la vraie culture gastronomique italienne que la marque “Ospitalità Italiana” a été créée en 1997 par l’Isnart (Institut national de recherche sur le tourisme) et les chambres de commerce italiennes.

Son obtention est le fruit d’un processus rigoureux (entretiens, inspections, vérification des pratiques) conduit par la chambre de commerce italienne sous le contrôle d’un comité d’experts des organismes agroalimentaires italiens.

Ce sont ces vingt-huit adresses lyonnaises, autant de lieux où l’Italie s’exprime pleinement dans l’assiette comme dans l’accueil, que nous vous invitons à découvrir. Amici, cucina e basta !

1er arrondissement

Carmelo

Ristorante

7, rue Neuve, Lyon 1er

Adresse du groupe Big Mamma, Carmelo est une trattoria spectaculaire de 800 m2, décorée de 5 000 assiettes et d’affiches vintage de Fellini, en hommage au cinéma italien des années 60. Équipe 100 % italienne, pizzas napolitaines, pâtes fraîches à la truffe, polpette al sugo… La cuisine ouverte, l’ambiance festive et l’accent chantant des serveurs garantissent une immersion totale. Ouvert 7 jours sur 7.

Carmelo @Jérome Galland

Cavallo

Ristorante

7, rue Puits-Gaillot, Lyon 1er

Caché derrière l’hôtel de ville, rue Puits-Gaillot, dans la traboule “des Droits de l’Homme” (depuis que le dissident chinois Wei Jingsheng utilisa un de ces passages pour s’enfuir après avoir interpelé son président Jiang Zemin en visite à la mairie de Lyon depuis le balcon du journal voisin Lyon Capitale), Cavallo est une pépite italienne qui surprend par son cadre intérieur soigné et sa cuisine napolitaine revisitée avec modernité. Arancini, pizzas au feu de bois, pâtes fraîches, gnocchis… Les cuisiniers sont de vrais Italiens et ça se ressent dans chaque assiette. Ouvert 7 jours sur 7 avec des tarifs abordables pour une telle qualité.

2e arrondissement

Casa Nobile

Ristorante

3, place de l’Hôpital, Lyon 2e

Casa Nobile change de dimension avec l’ouverture, début juin, d’un nouveau restaurant de 900 m2 dans l’ancien hôtel des ventes de Lyon-Presqu’île, face au Grand Hôtel-Dieu. Capable d’accueillir 250 couverts, le lieu conserve l’ADN de l’adresse historique, tout en renforçant son identité sicilienne. Bois, pierre, verrière rénovée et fontaine centrale composent ce décor inspiré des palazzi italiens. Une vingtaine de recrutements accompagne cette expansion.

Casa Nobile @ William Pham

Peppe

Pizzeria

5, rue des Marronniers, Lyon 2e

Peppe est l’adresse du chef napolitain Giuseppe Cutraro, surnommé Peppe, qui a écumé une dizaine de pizzerias à Naples pour se former, avant de devenir deux fois champion du monde de la pizza, à Naples, en 2019 et 2020, meilleur pizzaïolo d’Europe en 2024, 10e meilleure chaîne de pizzeria artisanales mondiales en 2025. Sa pâte aérienne, ses ingrédients italiens méticuleusement sélectionnés et son four à bois apparent en font, sans conteste, l’une des meilleures pizzerias de Lyon. L’adresse, déjà présente à Paris, affiche régulièrement complet.

Peppe, pizza marinana

Little Italy

Ristorante

2, place Antoine-Vollon, Lyon 2e

Little Italy est une adresse de quartier chaleureuse. La carte propose une cuisine italienne authentique et généreuse : linguine alle vongole, gnocchi maison au gorgonzola. Personnel accueillant, portions copieuses et tarifs abordables en font une valeur sûre particulièrement appréciée des habitués et des familles.

Angelo

Ristorante

11, quai Jules-Courmont, Lyon 2e

Il faut entrer dans le prestigieux Boscolo Lyon Hôtel & Spa 5* pour découvrir Angelo. Le chef Antonio Salvati puise dans toutes les régions d’Italie pour composer une carte de saison élaborée avec des produits frais et des pâtes maison. Cadre en marbre noir, lumières tamisées, fauteuils en velours vert, l’élégance à l’italienne. Côté bar, le Spritz Royal Campari au champagne s’impose comme cocktail signature. Nouveauté de la saison : chaque dimanche de 12 h à 15 h, le “Brunch in Famiglia” déploie un buffet généreux : charcuteries et fromages italiens sur chariot, risotto, tagliata de bœuf, cannolis, fontaine de chocolat et espace enfants. À 55 euros par personne ou 75 euros en free flow Prosecco et Spritz à volonté.

Avarello

Pizzeria

13, cours Suchet, Lyon 2e

À deux pas de la gare Perrache, la pizzeria Avarello est une affaire de famille tenue depuis de nombreuses années par Anna et Diego, de vrais Italiens dont la générosité et la convivialité font la réputation.

Pâte légèrement croustillante faite maison, pizza au gorgonzola et jambon cru en signature, tiramisu maison salué par tous les avis. Une adresse sans chichis fidèle à elle-même depuis des décennies.

Bedda Terra Mia

Ristorante

70, rue de la Charité, Lyon 2e

Bedda Terra Mia (“ma belle terre” en sicilien) est une table familiale authentiquement sicilienne tenue par le chef Luigi Briguglio et son équipe.

La carte célèbre le terroir de l’île sans concession : linguine e gamberi in salsa d’arancia e mandorle, polipo grigliato, polpette d’agnello alla ciuminisana, etc. Produits importés de Sicile, sans conservateurs ni additifs.

Terra Mia Pizza e Cucina

Pizzeria

5, quai Antoine-Riboud, Lyon 2e

Niché au cœur du quartier de la Confluence, au bord de la darse, Terra Mia Pizza e Cucina est une pizzeria sicilienne à l’âme chaleureuse, tenue par un chef et propriétaire sicilien. La carte célèbre les saveurs de l’île (pizzas à pâte moelleuse, arancini, pasta alla norma, fettuccine aux gambas et crème de pistache), avec des produits frais directement importés d’Italie. En terrasse ombragée face à la marina, on se croirait transporté sous le soleil de la plus grande île méditerranéenne.

Gelateria Nobile

Glacier

28, rue Louis-Paufique, Lyon 2e

Pionnière de la glace italienne à Lyon, la gelateria de la famille Lonobile a depuis fait école, nombreux glaciers ayant importé la signature, très plébiscitée (et instagrammable). Dans cette gelateria artisanale, la star est la brioche con gelato, incontournable en Sicile. Plus de 25 parfums d’exception (dont la pistache, folle) pour une expérience gustative qui fait voyager directement sous le soleil de Sicile.

Casa Morreale

Ristorante

45, rue Franklin, Lyon 2e

Fondée en 1966, Casa Morreale est une institution sicilienne du 2e arrondissement transmise de génération en génération par la famille Morreale (ex-Napoli puis ex- Nicolo et Vito, anciennement tenue par les frères Nicolo, Vito et Franco). Ce sont aujourd’hui les frères Antonio et Marco (fils de Franco) qui perpétuent les recettes de la nonna : pizzas au feu de bois, spaghettis della nonna, pâtes aux palourdes, burrata mémorable, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ouvert en continu, 7 jours sur 7, c’est l’une des adresses les plus anciennes et les plus fidèles à la tradition sicilienne à Lyon.

Ti Amo Maria

Pizzeria

48, quai Perrache, Lyon 2e

Pizzeria napolitaine contemporaine installée dans le quartier Confluence, Ti Amo Maria est une adresse animée tenue par un Turinois, Andrea Ligori, pizzaïolo et compagnon de Virginie Gaudenèche. Ambiance chaleureuse garantie. La pâte à haute hydratation est légère et digeste, les ingrédients soigneusement sélectionnés : mozzarella, tomates italiennes, produits de saison. Le tiramisu maison et la torta della mamma complètent un repas sans fausse note.

3e arrondissement

La Scala Siciliana

Ristorante

3, rue Commandant-Dubois, Lyon 3e

Première adresse du duo Fabio et Anto Morreale, les mêmes que Famosa, La Scala Siciliana a ouvert en 2011. Pizzas au feu de bois à pâte épaisse et moelleuse à la sicilienne, pâtes artisanales, antipasti généreux, tiramisu maison… Une trattoria à taille humaine, ouverte 7 jours sur 7 qui a posé les bases d’un mini-empire sicilien à Lyon.

Scala Italiana

A Modo Mio

Pizzeria

20, cours du Docteur-Long, Lyon 3e

Dernière pizzeria italienne du quartier Montchat, A Modo Mio (“à ma façon” en italien) est une adresse familiale 100 % italienne tenue par Magherita, dont la gentillesse est unanimement saluée. La spécialité : la pizza à la romaine servie à la coupe le midi ou en version ronde le soir, accompagnée de planches de charcuterie et fromages italiens, panuozzo (préparation culinaire traditionnelle de Campanie, commercialisée surtout dans les pizzerias de Gragnano et dans la région des monts Lattari). Une valeur sûre du 3e arrondissement.

Lello

Ristorante

Halles Paul-Bocuse, Lyon 3e

Nouvelle ouverture de mars 2026 aux halles Paul-Bocuse, Lello est le projet abouti du chef sarde Antonello Cabras, dit Lello, figure de la cuisine italienne à Lyon depuis plus de dix ans. Mi-restaurant, mi-traiteur, mi-épicerie fine, le lieu se visite du matin au soir pour des pâtes fraîches maison, une pasta bianca signature ou le tiramisu du chef médaillé de bronze aux championnats du monde 2023. Une adresse déjà incontournable. Amici, cucina e basta, comme annoncé.

Pasta bianca chez Lello

4e arrondissement

Famosa

Ristorante

4bis, rue de Belfort, Lyon 4e

À la Croix-Rousse, Famosa est l’adresse sicilienne de Fabio et Anto Morreale, deux frères dont le nom se cache dans celui du restaurant (FA-Mo-SA, pour Fabio et Anto, Morreale, Sicile e Amore). Pizzas napolitaines cuites devant un four spectaculaire, trofie al pesto de pistache et stracciatella en apéritif à l’italienne… L’énergie est communicative, la terrasse couverte idéale en toute saison.

Fabio et Anto Morreale

Buongiorno

Ristorante

6, rue Perrod, Lyon 4e

Sur le plateau de la Croix-Rousse, Buongiorno est une institution familiale napolitaine fondée par Carmine Falco, ancien quadruple champion du monde de BMX (9 fois en Europe et 5 en France), reconverti aux fourneaux, avec sa sœur Carmela aux sauces et aux desserts. Mi-épicerie fine, mi-cantina, l’adresse propose une offre déjeuner dès le café à 8 h avec pâtes fraîches du jour, focaccias et plats traditionnels à emporter ou sur place. Naples à Lyon.

5e arrondissement

René Nardone

Glacier

3, place Ennemond-Fousseret, Lyon 5e

Fondé par la famille Nardone, émigrés italiens originaires de la région de Rome, ce glacier est le seul survivant lyonnais des années 1930. Depuis 1923, quatre générations se sont succédé, perpétuant un savoir-faire artisanal fondé sur des recettes traditionnelles (lait, sucre, œufs, crème, vanille). Une institution lyonnaise, au même titre que Berthillon l’est pour Paris.

6e arrondissement

Osteria Matto

Ristorante

23, rue de Sèze, Lyon 6e

L’Osteria Matto est le projet de Thomas Asti, fils de Marco Asti qui a orchestré pendant trente ans les destinées du mythique Tartufo. Formé à la cuisine toscane dans l’établissement paternel, Thomas Asti propose une carte courte et précise, sans pizza, où s’enchaînent agnolotti piemontesi, beurre à l’ail noir, parmigiano, pâtes fraîches maison, risotto et tiramisu. Une cuisine italienne authentique et sans compromis saluée par le guide Michelin et son confrère jaune Gault&Millau.

Osteria Matto

Ris de veau chez Osteria Matto

Neroliva

Ristorante

13, rue Juliette-Récamier, Lyon 6e

Ristorante-pizzeria intimiste du 6e arrondissement, Neroliva (olive noire en italien) mise sur l’essentiel : une salle chaleureuse d’une quarantaine de couverts, une terrasse, des pizzas saluées par tous et des pâtes fraîches qui font l’unanimité. Le service souriant et attentionné contribue à fidéliser une clientèle de quartier qui y revient volontiers. Réservation conseillée tant la salle affiche souvent complet.

Néroliva

Casa Pompeï

Ristorante

275, cours Lafayette, Lyon 6e

Casa Pompeï est une affaire de cœur : les deux frères Antonio, en salle, et Franco, en cuisine, deux natifs du sud de l’Italie élevés aux lasagnes della mamma.

La carte dépasse largement la pizza : antipasti, escalope alla melazana, calamari alla mediterranea, polipo grigliato “fifi”, le tout avec des produits sélectionnés et importés directement du pays.

Casa Vittorio

Ristorante

26, rue Bugeaud, Lyon 6e

Mi-épicerie fine, mi-tavola calda (“table chaude” en traduction littérale, que l’on désignera par une partie restauration assise), Casa Vittorio est une adresse unique dans le 6e arrondissement.

Vittorio et sa fille Inès, originaires du Latium, entre Rome et Naples, y proposent des recettes familiales (aubergines farcies, cannellonis, lasagnes à la truffe) dans un cadre intime et chaleureux. Une cuisine du quotidien, sincère et généreuse, fidèle aux saveurs du pays natal.

Fratelli Parisi

Ristorante

67bis, cours Vitton, Lyon 6e

Fratelli Parisi raconte l’histoire d’une famille originaire du Latium, arrivée à Villeurbanne lors de l’immigration italienne des années 1950 et qui a conservé, au fil des générations, son attachement à la gastronomie italienne.

En 2020, la troisième génération, menée par les frères Julien, Maxime et Alexandre Parisi, a ouvert un restaurant dans le 6e arrondissement de Lyon pour partager son héritage culinaire et l’esprit de la dolce vita. Les produits sont en provenance de circuits courts et les recettes “empruntées aux cahiers de nos grands-mères reprennent les classiques de la gastronomie méditerranéenne et italienne”.

MI.MA

Ristorante

124, rue de Sèze, Lyon 6e

À deux pas du parc de la Tête-d’Or, MI.MA est une adresse intimiste qui mise sur l’essentiel : des pizzas maison sur pâte au levain, des pâtes fraîches et des plats italiens traditionnels préparés avec des produits de qualité. La carte courte change au fil des saisons. L’accueil chaleureux et sincère en fait une table appréciée du quartier.

7e arrondissement

Mimo

Ristorante

14, rue de la Thibaudière, Lyon 7e

Bistrot italien, bar à cocktails (deux prix de mixologie décrochés en mai) et cantine de quartier, Mimo s’est installé dans le 7e arrondissement au cœur d’un décor rétro et chaleureux mêlant canapés côtelés et tapisseries surannées. Et un brin d’humour : burratina Social Club, polenta Fiction, tagliatelles sylvestre stallone, caramelle de Dalida, mia gnocchi thérapie, el famoso osso buco.

Mimo

Papaveri

Pizzeria

37, rue de la Thibaudière, Lyon 7e

“Pizza e vita” : la formule résume tout. Installée rue de la Thibaudière, dans un 7e en plein essor, Papaveri est une pizzeria haute en couleur où la farine vient d’un moulin italien, la pâte est maturée plus de 72 heures, la sauce tomate faite maison et les ingrédients souvent bios. La pizza pistache-mortadelle est devenue signature. La déco (on ne vous en dit pas plus) complète l’expérience. Papaveri propose le concept de Giro Pizza réunissant deux éléments qui mettent tout le monde d’accord : de la bière et des pizzas à volonté et à prix fixe. Oui vous avez bien lu : à volonté. Ateliers pizza pour les amateurs.

Veronatuti

Ristorante

122, rue Montesquieu, Lyon 7e

Trattoria discrète du 7e arrondissement, Veronatuti (acronyme de Venise, Rome, Naples, Turin et Tivoli, “un village fantasmé”) est une pépite récompensée du Bib Gourmand Michelin. Le duo aux commandes embarque ses convives dans un tour gastronomique de toute l’Italie – cannelloni ricotta e spinaci, panzanella, ziti con pesto di pistacchi, ombrina alla ligure –, le tout fait maison avec des produits italiens de qualité. Un rapport qualité-prix remarquable.

Véronatuti

Parmigianino

Ristorante

75, Grande-Rue-de-Saint-Clair, Caluire

Trattoria contemporaine installée Grande-Rue-de-Saint-Clair, à Caluire-et-Cuire, le Parmigianino séduit par sa terrasse végétalisée cachée et sa cuisine généreuse.

La carte honore les classiques italiens (pizzas, pâtes, risottos, carpaccio), avec une mention spéciale pour les tortelli (faits maison) farcis avec ricotta, parmigiano et crème truffée. Cadre paisible (terrasse) et convivial.

IT Villaggio : la dolce vita s’installe au cœur de Lyon

C’est l’une des ouvertures les plus attendues de la fin de l’année 2026 à Lyon. IT Villaggio, le nouveau concept immersif de l’enseigne IT-Italian Trattoria, s’apprête à investir l’espace laissé vacant par Food Society, au cœur du centre commercial Westfield la Part-Dieu. Le concept ? Un village italien reconstitué, avec ses places, ses ruelles, ses guirlandes et ses thématiques (Pasta, Napoli Firenze BBQ, Roma Bar ou IT Gelato). Sur près de 2 400 m2 au total, terrasse comprise, le lieu proposera plus de 600 places assises et une scène dédiée aux animations et soirées. Fondée par deux frères d’origine calabraise, l’enseigne IT-Italian Trattoria mise sur une cuisine préparée sur place chaque jour, avec des produits sourcés directement en Italie. Fast-casual dans le format, exigeant sur le produit.