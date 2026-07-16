The Ink Factory revient à Lyon pour une 7e édition

Le festival du tatouage "The Ink Factoy", posera bagages à la halle Tony Garnier de Lyon pour une 7e édition organisée du 18 au 20 septembre prochain.

Du 18 au 20 septembre prochain, 350 artistes venus de 35 pays, se rendront à la halle Tony Garnier de Lyon pour la 7e édition du festival du tatouage "The Ink Factory". Venus du Japon, des Etats-Unis, d'Europe, d' Asie, ou encore d'Amérique Latine, les plus grands noms du tatouage se donneront rendez-vous dans la ville des Lumières. L'occasion pour les Lyonnais de se faire tatouer par des artistes de renommée mondiale, sans même quitter leur ville.

Cette année, c'est le tatouage marquisien, venu tout droit de Polynésie, qui sera à l'honneur. En parallèle, des expositions de street art, de body painting ou encore d'illustration, ainsi que des performances et des concerts seront proposés au public. A noter que des DJ lyonnais animeront chaque soirée du festival.

"Notre souhait, c’est que chaque personne qui passe les portes du salon ressente cette énergie, découvre la richesse du tatouage sous toutes ses formes, et comprenne à quel point cet art continue d’évoluer tout en restant profondément ancré dans des valeurs de transmission, de rencontre et d’authenticité", affirment Teo Milev et Morgane Wiltberger, fondateurs et organisateurs du festival.

Lire aussi : Trois Lyonnais au mondial du tatouage