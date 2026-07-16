Orages violents : les parcs et jardins fermés à Lyon et Villeurbanne

Alors que le département du Rhône est en vigilance orange aux orages ce jeudi 16 juillet, les villes de Lyon et de Villeurbanne ont pris la décision de fermer leurs parcs, jardins et cimetières.

Les orages devraient éclater en fin de journée à Lyon et dans toute la métropole. Des orages synonymes de fin de canicule mais qui pourraient être localement assez violents avec des rafales de vent allant de 100 à 120 km/h et d'importantes précipitations qui pourraient être accompagnées de grêlons. Météo France a ainsi placé le département du Rhône en vigilance orange aux orages ce jeudi 16 juillet.

Face à la situation et pour éviter tout risque liés aux intempéries, les villes de Lyon et de Villeurbanne ont annoncé la fermeture des parcs, jardins et cimetières ce jeudi. A Lyon la fermeture est effective depuis 14h et à Villeurbanne elle le sera à 17h. La veille déjà, les deux communes avaient pris cette décision en fermant leurs parcs dès la mi-journée. Ce jeudi, les habitants sont, par ailleurs, appelés à la vigilance dans le reste de l'espace public.