Brignais : deux hommes interpellés après des tirs de mortiers d'artifice

Deux hommes ont été placés en garde à vue après des tirs de mortiers d'artifice mercredi soir à Brignais. Quelques heures plus tard, la caserne de gendarmerie de la commune a également été prise pour cible.

La nuit de mercredi à jeudi a été marquée par plusieurs incidents à Brignais, dans l'ouest lyonnais. D'après les informations du Progrès, des tirs de mortiers d'artifice ont d'abord été signalés vers 23 h 15 dans le quartier de la Compassion. L'intervention des forces de l'ordre a conduit à l'interpellation de deux hommes majeurs, qui ont été placés en garde à vue.

Dans un second temps, de nouveaux engins pyrotechniques ont été tirés en direction de la caserne de gendarmerie, située à proximité de la gare. Aucun dégât ni départ de feu n'ont toutefois été constatés.

Les enquêteurs devront déterminer si la seconde salve était liée aux interpellations intervenues un peu plus tôt dans la soirée.