Vendredi 17 juillet, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité posera ses valises à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. L'association parcourt toute la France depuis le 11 juillet jusqu'au 2 août prochain.

La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir était une grande promesse d'Emmanuel Macron lors des présidentielles de 2022.

Le texte engage la possibilité à "recourir à une substance létale" en cas "d'affections grave et incurable" (article 4) auxquelles le patient doit faire face. D'autres conditions interviennent, comme l'obligation d'être mineur, ou bien de détenir la nationalité française. De plus, la personne doit effectuer une demande auprès "d'un médecin en activité" (article 5). Et se doit de détenir une "volonté libre et éclairée" (article 6).

Il aura fallu du temps pour en arriver au 15 juillet 2026. Déposé il y a près d'un an, le 11 mars 2025, par Olivier Falorni, député (Les Démocrates) et maire de La Rochelle, elle n'avait alors pas fait consensus. D'abord accepté en première lecture par l'Assemblée nationale en mai 2025, le Sénat le rejette en janvier 2026. Et s'ensuit un aller-retour entre l'hémicycle et la chambre du Sénat. Une commission mixte paritaire a été organisée en juin dernier. Elle a échoué à trouver un accord entre les deux blocs du Parlement.

Après l'adoption, la sensibilisation

Le gouvernement a donc décidé d'intervenir, en utilisant l'article 45 de la Constitution. L'Assemblée nationale aurait le dernier mot. C'est ainsi que les députés ont voté (291 pour, 241 contre) son adoption définitive mercredi 15 juillet.

L'Association pour le droit de mourir dans la dignité a depuis acté une campagne de sensibilisation. Paris, Dijon, Reims ou bien Auxerre (etc.), l'association se déplace dans l'ensemble de la métropole. C'est l'ADMD TOUR. L'objectif est de sensibiliser sur les nouveaux droits des citoyens français en ce qui concerne l'aide à mourir.

L’ensemble des étapes de l’ADMD Tour 2026 est à retrouver sur admdtour.fr.



Ils seront présents ce vendredi 17 juillet de 10h à 14h sur l'Esplanade de la Comédie, à Bourg-en-Bresse.

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