Bison Futé hisse le drapeau rouge ce week-end sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le trafic s’annonce très difficile entre ce vendredi 17 et samedi 18 juillet sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. La circulation sera plus fluide à partir de dimanche.

Les vacanciers seront nombreux à prendre la route ce week-end. Et les premiers embouteillages commenceront dès demain sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, prévient Bison Futé, qui hisse le drapeau rouge pour les journées de vendredi 17 et samedi 18 juillet. Les difficultés devraient généralement débuter dès la fin de la matinée et se prolonger jusqu’en début de soirée.

Dans le détail, il est conseillé aux vacanciers d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8 heures à 18 heures, et entre Orange et Marseille, de 14 heures à 20 heures, l’accès au tunnel du Mont-Blanc entre 10 heures et 20 heures, ainsi que l’A46/RN346 entre 11 heures et 18 heures, et l’A43 entre Lyon et Chambéry entre 17 heures et 19 heures. La circulation sera fluide dans le sens des retours.

Une circulation toujours dense ce dimanche

Dimanche, la circulation sera plus fluide, mais toujours dense dans le sens des départs. Bison Futé recommande d’éviter une nouvelle fois l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10 heures à 20 heures, ainsi que l’A40 entre Mâcon et Passy entre 14 heures et 21 heures, l’accès au tunnel du Mont-Blanc de 9 heures à 19 heures et l’A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 12 heures à 14 heures.

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