Saône-et-Loire : Sascha Kettler prend la présidence de Novium

Didier Stainmesse à droite, créateur de Novium, sert la main de Sascha Kettler son successeur. Il devient le nouveau président de Novium. ©Novium

Sascha Kettler succède à Didier Stainmesse à la tête de l’entreprise Novium en Saône-et-Loire. Il a été nommé le 8 juillet.

Basée à Saint-Vallier, dans le département de la Saône-et-Loire, l’entreprise Novium est spécialisée dans les travaux ferroviaires, publics, dans les engins spéciaux et le matériel de défense terrestres et navals. Didier Stainmesse, créateur de Novium, a passé le flambeau à Sascha Kettler le 8 juillet, faisant de lui le nouveau président de l’entreprise ferroviaire.

Une passation maîtrisée, qui s’est effectuée progressivement depuis le mois de février. Les deux professionnels ont travaillé en étroite collaboration durant six mois afin "d’assurer une transmission progressive de la culture Novium, de ses savoir-faire industriels, de son organisation et de son ambition stratégique", écrit l’entreprise dans un communiqué.

Toute l'équipe de Novium. ©Novium

Un parcours international riche

Sascha Ketler prend la tête de Novium pour poursuivre son développement, "avec la volonté de s’inscrire dans les pas de Didier Stainmesse […]. Attaché à la performance, mais aussi profondément sensible à l’humain, il entend poursuivre le développement de Novium dans un esprit de continuité, d’écoute et de responsabilité". Le nouveau président s’appuie sur ses fortes compétences de structuration, d’organisation ainsi que sur un riche parcours à l’étranger, notamment en Allemagne pour l’entreprise Michelin dans laquelle il est resté douze ans.

D’abord ingénieur en planification, puis en industriel et chef de projet, Sascha Kletter a évolué tout au long de ces douze années. Il a également occupé le poste de responsable de l’organisation industrielle et de responsable de production avant de devenir directeur d’usine de 2013 à 2016. Après avoir passé douze ans en Allemagne, il a mis le cap sur la Pologne en devenant directeur d’usine Michelin à Varsovie, puis il deviendra directeur général de Michelin en France de 2021 à 2026.

Cette riche expérience à l’international et dans des postes de direction lui a permis d’intégrer Novium en février 2026 en tant que vice-président. Après six mois d’échange avec Didier Stainmesse, Sascha Kettler prend le relais en ouvrant "un nouveau chapitre pour Novium qui poursuivra son développement en s’appuyant sur ce qui fait sa force depuis sa création : l’excellence industrielle, l’innovation, l’engagement des équipes, la proximité avec ses partenaires et son ancrage territorial".

Novium est une entreprise reconnue "pour son expertise ferroviaire, sa capacité d’innovation et sa fiabilité terrain", souligne encore le communiqué. Son créateur Didier Stainmesse a permis avec Novium "d’ouvrir la voie du ferroviaire sur ce territoire", grâce à la réindustrialisation du site des Chavannes, plateforme de maintenance et de conception ferroviaire, que l’on connait aujourd’hui sous le nom de Mecateam Platform.

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