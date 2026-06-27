Le business des franchises de restaurants italiens à Lyon

La cuisine italienne cartonne à Lyon, mais son succès se joue aussi en coulisses. Derrière chaque pizza servie, un modèle économique bien huilé où la franchise fait la loi.

La dolce vita, c’est aussi une affaire de business model. Derrière les pizzas napolitaines et les pasta bars qui fleurissent à Lyon, la franchise joue un rôle clé. “Les franchises permettent un développement et un déploiement rapide d’une marque, analyse Florence Berger, directrice associée de Food Service Vision, cabinet d’intelligence économique en restauration. Cela implique d’avoir bien structuré le concept pour pouvoir déléguer l’exploitation de sa marque.” Revue de troupes.