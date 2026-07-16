Une seule fontaine fonctionnelle dans le 5e arrondissement de Lyon : "absolument inadmissible", s'indigne Thomas Rudigoz

Alors que la canicule touche Lyon depuis plusieurs jours, seule une fontaine serait actuellement en service dans le 5e arrondissement, et ce, malgré les relances auprès de la Ville de Lyon.

Une seule fontaine en service sur les sept points d’eau disponibles dans le 5e arrondissement de Lyon. Une situation qui n’est plus tenable pour son maire, Thomas Rudigoz, qui interpelle ce jeudi la Ville de Lyon pour lui demander la mise en fonctionnement "immédiate" d’au moins trois fontaines supplémentaires.

Lire aussi : Eau du Grand Lyon lance une carte interactive pour trouver les fontaines près de chez soi

Des fontaines cassées ou à l’arrêt, "sans calendrier de réparation"

Dans son communiqué, le maire d’arrondissement assure également multiplier les échanges avec les services de la Ville de Lyon "depuis plusieurs semaines" à ce sujet. Un point a notamment été fait le 3 juin, ce dernier aboutissant à la promesse d’une "réouverture progressive des fontaines fonctionnelles pour fin juin." Six semaines plus tard, "le constat est le même", déplore le maire, soulignant que seule la fontaine du Palais de Justice est à ce jour en service.

Place Saint-Jean, place de Trion, rue des Macchabées, place Benoit Crépu, la brumisation de la passerelle du Palais de Justice, ou le bassin du Rosaire… "De nombreuses bornes fontaines d'eau potable de l'arrondissement sont par ailleurs à l'arrêt ou cassées, sans calendrier de réparation communiqué à ce jour", note la mairie du 5e arrondissement, alors que les températures avoisinaient encore dangereusement les 40 degrés ce week-end.

"Une situation qui interroge légitimement sur les priorités données à ce service essentiel"

Interrogée par la mairie du 5e arrondissement, la Ville de Lyon aurait expliqué ne disposer que d'un seul fontainier pour l'entretien de l'ensemble du réseau. "Une situation qui interroge légitimement sur les priorités données à ce service essentiel, en particulier après six années de mandat de Grégory Doucet. En pleine canicule, alors que la Ville de Lyon multiplie les éditos sur l'adaptation climatique et le rafraîchissement urbain, les habitants du 5e arrondissement, eux, voient leur accès à l'eau limité", lance encore Thomas Rudigoz.

Lire aussi : Thomas Rudigoz élu président des Nuits de Fourvière

"Nos équipes sont au travail" assure Grégory Doucet

En déplacement dans le 8e arrondissement ce jeudi, le maire de Lyon a souhaité apporter quelques précisions. "Nous avons priorisé les fontaines qui permettaient de rendre le meilleur service à la population", a justifié l’édile, ajoutant qu’il fallait "poursuivre les travaux de réhabilitation sur l’ensemble des équipements de fontainerie de la ville." "Nos équipes sont au travail et je pense que le maire du 5e arrondissement pourrait aussi regarder le verre qui est à moitié plein, en considérant ce qui a été réalisé (…), et je crois que l’on s’en sort plutôt bien à la ville de Lyon", a encore déclaré l’édile.

Quant au calendrier des travaux, également demandé par le maire du 5e arrondissement, Gautier Chapuis, adjoint au maire délégué au climat et l'adaptation de la ville, assure que ce dernier lui a été remis ce jeudi. "Nous lui avons envoyé un calendrier précis et détaillé", confirme-t-il. Et d'ajouter : "Maintenant, tout n’est pas de notre ressort. Il a des fontaines qui demandent plus de travail, notamment les fontaines historiques qui ont été mises à l’arrêt car elles utilisaient encore de l’eau potable. Nous travaillons en ce moment au renouvellement du réseau. Ou encore celles qui nécessitent des pièces très précises. Parfois, la commande peut prendre plusieurs mois. Mais nous sommes au travail, je vous le garantis."