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Les fontaines de Lyon, très prisés lors des épisodes de canicule

Canicule : les Lyonnais vont-ils enfin pouvoir respirer ?

  • par Loane Carpano

    • Après une seconde vague de chaleur intense, le Rhône devrait retrouver des températures de saison à compter de samedi, et ce, durant au moins quinze jours.

    Les Lyonnais pourront-ils enfin souffler après cette seconde vague de chaleur ? Après une journée et une nuit orageuse qui ont permis de rafraîchir la ville durant quelques heures mercredi 15 juillet, la chaleur est à nouveau au rendez-vous ce jeudi. Pas de panique néanmoins, la pluie devrait être de retour cet après-midi et vendredi, où des orages sont à nouveau attendus.

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    Selon Météo France, les températures devraient ensuite baisser et passer sous la barre des 30°C à partir de samedi. Des températures de saison, ne dépassant pas les 28°C sont attendues jusqu'au vendredi 24 juillet. Les nuits devraient elles aussi être bien plus agréables, puisque les températures ne devraient pas dépasser les 18°C, indique Météo-Lyon.net. Il devrait même faire 15°C dans les nuits de lundi 20 et mardi 21 juillet.

    Vers une nouvelle canicule ?

    D'après les modèles météo, aucune nouvelle vague de chaleur ne serait attendue d'ici la fin juillet. Cette tendance restera néanmoins à confirmer dans les prochains jours, notamment à partir du vendredi 24 juillet, où l’indicateur thermique national (ITN) semble monter d’un cran, selon certaines simulations.

    La sécheresse déjà très importante en ce mois de juillet, devrait néanmoins continuer de poser problème, puisque très peu de pluie est attendue dans les prochaines semaines.

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