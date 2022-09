Paul-Maurice Morel, directeur général des Restaurants & Brasseries Bocuse, est l'invité de "6 minutes chrono". Il évoque les collaborations futures avec Laurent Gerra (Léon de Lyon), les projets internationaux du groupe et le procès qui opposera, en 2023, Jérôme Bocuse à l'Institut Paul Bocuse.

Léon de Lyon, le mythique restaurant de la rue Pléney (1er arrondissement) est désormais aux seules mains de l'humoriste Laurent Gerra, originaire de Bourg-en-Bresse.

Le 18 octobre 2018, Laurent Gerra et le duo Fabien Chalard/ Julien Géliot (Les Gastronomistes) - notamment fondateurs du Comtpoir de la Bourse - signaient un accord avec Fabienne et Jean-Paul Lacombe pour le rachat de Léon de Lyon.

Le 19 août 2022, Laurent Gerra et le duo des Gastronomistes annonçaient se séparer. Après des désaccords, l'humoriste rachetait toutes leurs parts de plusieurs restaurants communs au capital desquels ils étaient jusqu'ici majoritaires : Léon de Lyon donc, mais également Pléthore et Balthazar dans le 2ème, Chanteclair dans le quartier de la Croix-Rousse, ainsi que Mamma Osteria et La Cave d'à côté dans le 1er. L'homme de scène et d'affaires fait également main basse sur les trois boulangeries Pomponette. Il prenait ainsi 100% du capital de ces établissements.

"Il y a trop de cuisine d'assemblage. On fait partie de restaurateurs qui cuisinons encore. C'est l'esprit que Laurent Gerra voulait. On l'a donc soutenu."

Le 20 août, Laurent Gerra et Jérôme Bocuse confirmaient que des "discussions (étaient) en cours pour renforcer leur partenariat" dans l'objectif, était-il écrit dans le communiqué envoyé à la presse de "sauvegarder le groupe dont Laurent Gerre était un actionnaire minoritaire".

Liens historiques entre Bocuse et Léon de Lyon (Lacombe)

Pour Paul-Maurice Morel , associé de Jérôme Bocuse pour les Maisons Bocuse (9 établissements à Lyon, Paris et Annecy), "l'essentiel (étant) la qualité" et "Bocuse, (étant) avant tout une histoire d'hommes", le partenariat avec Laurent Gerra était asez naturel.

Une collaboration aux accents historiques puisque en son temps, Paul Bocuse avait aidé Jean-Paul Lacombe (au décès de son père Paul Lacombe, chef propriétaire de Léon de Lyon). Les relations entre les deux familles remontent même plus loin puisque ke père de Paul Bocuse, Georges Bocuse, avait travaillé chez Léon de Lyon, dont les véritables prouesses culinaires étaient le coq au vin et champignons farcis, la poularde "mère Léon", la sole au beurre, les quenelles et les langoustes à la crème).

