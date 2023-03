La table du mois à Lyon : Demeter

La nouvelle table du 6e qui cuisine avec le cœur et la braise. Tout feu tout flamme.

On vous avoue qu’on a eu un coup de chaud quand on a entendu parler de Demeter : on s’imaginait une table un brin occulte, à base de pensée ésotérique, et assidûment fréquentée par le milieu anthroposophe lyonnais*. Il fallait plutôt chercher du côté de la mythologie grecque : Déméter, déesse des moissons, la “déesse sacrée” des Hymnes homériques : sa fille Perséphone, d’une beauté sans pareille, fut enlevée, sur les conseils de son père Zeus, par son oncle Hadès, dieu des Enfers. Déméter, pour se venger, priva le monde de moissons (et, du même coup, Zeus d’offrandes). Le dieu de l’Olympe dut trouver un compromis : sa fille retournerait donc une partie de l’année chez sa mère, ce qui donna naissance aux saisons.