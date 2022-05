Dès septembre 2022, deux nouveaux menus seront proposés dans les cantines lyonnaises, pour les jeunes enfants : un menu petit bouchon et un menu jeune pousse. Explications de Gautier Chapuis, conseiller délégué au maire de Lyon en charge de l'alimentation locale et de la sécurité alimentaire.

Invité de 6 minutes chrono ce jeudi, Gautier Chapuis, conseiller délégué au maire de Lyon en charge de l'alimentation locale et la sécurité alimentaire, est revenu sur les menus dans les cantines lyonnaises.

Au printemps 2021, l'instauration d'un menu unique sans viande pendant quelques semaines dans les cantines lyonnaises en raison du protocole sanitaire renforcé avait suscité de vives réactions. Qu'est-ce qui est prévu à la rentrée 2022 pour les petits lyonnais dans les cantines ? "Ca a fait couler beaucoup d'encre. Ca montre que Lyon vibre toujours autant quand on parle d'alimentation", explique Gautier Chapuis.

"Dès septembre 2022, dès la rentrée scolaire, deux nouveaux menus vont voir le jour : un menu petit bouchon et un menu jeune pousse. Le menu jeune pousse sera 100% végétarien et le menu petit bouchon comprendra de la viande et du poisson. Ces deux menus-là ont une grosse ambition en terme de bio, de local, on va aller chercher des produits sur notre territoire, sur notre terroir qui est très riche autour de Lyon. C'est déjà 50% de bio dès la rentrée 2022, pour avoir un objectif de 100% bio d'ici la fin du mandat", souligne le conseiller délégué au maire de Lyon en charge de l'alimentation locale et de la sécurité alimentaire.

L'interview en intégralité de Gautier Chapuis est à retrouver ci-dessous.

Lire aussi sur le même sujet les enquêtes de Lyon capitale

Lyon lance un ambitieux plan en 5 ans pour les cantines scolaires

Dans les cantines lyonnaises de Lyon, des innovations, pas de révolution