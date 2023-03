Appel à candidature : "design Sprint" à Lyon, deux semaines pour imaginer votre nouveau média

Du 3 au 14 avril, The Circle propose aux journalistes, créatifs ou entrepreneurs, porteurs d’un projet de média, de se lancer à travers un design sprint. À la clé, un accompagnement et une bourse – jusqu’à 10 000€ - pour mettre en œuvre leur projet. Une initiative qui vise à faire coopérer des communautés émergentes de médias européens.

Vous êtes journalistes - pigistes ou même étudiants -, entrepreneurs ou créatifs et vous avez une idée de média ? Que vous soyez seuls ou déjà constitués en équipe, The Circle lance à partir du 3 avril un design sprint pour tester et développer votre projet en grandeur nature et de manière collaborative.

Unité de temps et de lieu, équipes pluridisciplinaires, accompagnement, cas concrets, tests… ce sont les grandes étapes d’un design sprint, processus développé par les start-ups et les incubateurs depuis plusieurs années.

Dans cette session qui sera organisée à Lyon sur une période de deux semaines (4 après-midis + 4 journées complètes), les participants travaillent ensemble à la conception de leur projet afin de mieux appréhender leur contenu éditorial, leur approche technologique ou leur modèle économique et évaluer leurs compétences. Et pourquoi pas associer ses idées à celles des autres ?

Car cette méthodologie développée par Are We Europe, qui repose sur les leviers d’un travail collectif, vise aussi à consolider des communautés émergentes de médias dans 8 villes d’Europe.

The Circle est un projet européen soutenu par Are We Europe, n-ost, Hostwriter et Arty Farty qui assureront l’accompagnement des lauréats à l’issue de ce design sprint.

Vous avez jusqu’au 5 mars pour candidater à ce design sprint qui aura lieu du 3 au 14 avril, et qui sera intégralement mené en anglais. Une bonne maîtrise de la langue orale et écrite est donc indispensable.

Renseignements et inscription ici.

Design Sprint, The circle, du 3 au 14 avril 2023. Inscription jusqu’au 5 mars.