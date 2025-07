Villeurbanne : des activités proposées du 21 au 27 juillet pour profiter de l’été 

La Ville de Villeurbanne propose dès demain et jusqu’au 27 juillet une multitude d’activités afin de profiter de l’été entre amis ou en famille.

Si vous ne partez pas en vacances mais que vous souhaitez passer du bon temps, la Ville de Villeurbanne est là pour vous. La municipalité proposera dès demain et jusqu’au 27 juillet différentes activités pour vous amusez entre amis ou en famille.

D'autres activités seront également proposées aux Villeurbannais jusqu'au 30 août prochain.

Vélo, cinéma, jardin…

Le duo Lekaa Ghazali et Hassan Abd Alrahman fera par exemple découvrir les chants et musiques de Syrie aux passants de l’avenue Henri-Barbusse mercredi 23 juillet. Pas besoin d’inscription, l’activité est gratuite et en accès libre. Le même jour, l’Institut d’Art Contemporain proposera une exploration ludique de la ville à la découverte des œuvres d’art contemporain dans l’espace public de 10 heures à 11h30 pour les enfants de 6 à 11 ans. Les inscriptions sont obligatoires sur le site de l’IAC et disponibles dès 2 euros.

Jeudi 24 juillet, de 9 heures à 11 heures, petits et grands pourront s’initier à la culture des fruits, des légumes ou des herbes aromatiques dans le jardin pédagogique du parc Vaclav-Havel. Grâce aux animateurs de la Ville de Villeurbanne, les participants pourront également découvrir et observer la nature autour d’eux. L’activité est gratuite, sans inscription, mais les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Et quoi de mieux pour commencer le week-end que de se détendre devant un film ? Vendredi 25 juillet, le film Jumanji sera projeté à 22 heures au stade Séverine. Le pitch : lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes joueurs. L’entrée est gratuite et libre.

Programme complet disponible sur le site de la Ville de Villeurbanne.