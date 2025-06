Oullins : un goûter solidaire organisé pour aider une famille hébergée dans une école 

Jeudi 5 juin, le collectif Jamais Sans Toit organise un goûter solidaire à l’école Jean de la Fontaine, à Oullins, afin de venir en aide à une maman et ses deux enfants hébergés dans l’établissement.

Tour à tout, enseignants et membres du collectif Jamais Sans Toit se relaient pour offrir des conditions d’hébergement convenables à une maman et ses deux enfants de 3 et 7 ans. Mais les moyens manques, alors le collectif organise ce jeudi 5 juin un goûter solidaire à l’école Jean de la Fontaine, à Oullins, dès 16h30, pour lever des fonds.

Le goûter est ouvert à "toutes les personnes souhaitant soutenir la famille ou simplement s’informer sur la démarche." L’occasion également pour le collectif de présenter son action alors qu’elle recensait 409 enfants sans toit, dont 40 enfants de moins de 3 ans dans la Métropole de Lyon le 28 mai dernier.

Lire aussi : Lyon : une famille hébergée dans une école menacée de retourner à la rue face au silence de l'État