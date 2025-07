Lyon : redécouvrez le Titanic dès le 30 septembre dans une exposition immersive à la Sucrière 

110 ans après son naufrage, le Titanic reprend vie dans une exposition immersive visible dès le 30 septembre à la Sucrière, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Le Titanic comme si vous y étiez. Tempora, Fever et Exhibition Hub dévoileront le 30 septembre prochain leur nouvelle exposition "Titanic : un Voyage Immersif", une première en France. 110 ans après son naufrage, redécouvrez le Titanic à travers des reconstitutions grandeur nature, objets originaux, documents rares, expériences interactives et projections 3D qui façonneront le parcours de l’exposition.

"Plus de 300 pièces authentiques issues du Titanic et de ses navires jumeaux (l’Olympic et le Britannic) y sont présentées : billets d’embarquement, mobilier d’époque, objets personnels de passagers, éléments de l’escalier central, uniformes de l’équipage, lettres poignantes, ou encore des costumes et accessoires du film culte de James Cameron (dont le célèbre bijou Le Cœur de l’Océan)", précise encore Tempora dans son communiqué. Une expérience en réalité virtuelle proposera également aux visiteurs de découvrir le site de l’épave à la fin de la visite.

L’exposition ouvrira donc ses portes le 30 septembre du mardi au vendredi (de 10 heures à 18 heures), les week-ends, jours fériés et lundis des vacances scolaires de la zone A. La billetterie ouvrira en septembre.

