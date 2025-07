Cet été, Lyon vit au rythme des concerts et des festivals. Lyon Capitale vous partage six événements musiques à ne pas manquer en cette fin du mois de juillet.

Alors que le festival Woodstower vient de se terminer, la musique continue de faire bouger Lyon tout l'été. Au programme : du classique, du blues, du rock et des festivals vous attendent tout au long de l'été. Lyon Capitale vous partage six événements musiques à ne surtout pas louper :

The Kills

Si le festival des Nuits de Fourvière touche à sa fin, quelques artistes se produiront sur la scène du théâtre gallo-romain lors de ces prochains jours. Parmi eux : le groupe de rock The Kills, programmé ce mardi 22 juillet à partir de 21h. Formé par la chanteuse américaine Alison Mosshart et le guitariste britannique Jamie Hince, le groupe est notamment connu pour ses titres DNA ou Satellite.

Chilly Gonzalez

Jeudi 24 juillet, ce sont des airs de jazz qui résonneront au-dessus du théâtre gallo-romain. Dans le cadre des Nuits de Fourvière, le compositeur et musicien de jazz canadien Chilly Gonzalez montera sur scène à partir de 21h pour un show annoncé "éclectique."

Voyage sous les arcades de l'Opéra

Les soirs d’été, le bar du Péristyle accueille le public sous les arcades de l’Opéra pour le Festival du Péristyle. A deux pas de l'Hôtel de Ville, les concerts gratuits de musique de tous bords se succèdent jusqu'au 25 juillet. Pour ceux qui auraient loupé le début des festivités, trois dernières soirées sont programmées les 22, 24 et 25 juillet. Au programme : le groupe Unkandanz et les musiciens Pierre-Francois Blanchard et Thomas Savy.

Concerts aux Beaux-Arts

Plus original, cet été, plusieurs artistes se produiront dans le jardin du Musée des Beaux-Arts de Lyon. L'occasion de profiter de concerts gratuits dans un cadre agréable. Si plusieurs dates ont déjà eu lieu au mois de juillet, l'artiste de musique électronique Odalie se produira dans le jardin du musée le 8 août prochain.

Musiques d'été aux SUBS

Autre lieu de concert à ne pas manquer cet été : les SUBS. Le centre culturel du 1er arrondissement mettra à profit sa nouvelle terrasse en invitant plusieurs artistes pour y chanter. Après Dom Peter et Pedro Bertho, c'est au tour de la jeune artiste Marie Clock de se produire aux Subsistances le 3 septembre. Armée de son synthé, l'artiste jouera des faux-raccords, bien loin des conventions pop actuelles.

