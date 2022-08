Laurent Gerra devient seul propriétaire de Léon de Lyon

L'humoriste lyonnais reprend tout le capital de quatre restaurants dont Léon de Lyon, rachetant les parts de ses associés Fabien Chalard et Julien Géliot.

Léon de Lyon est désormais aux seules mains de Laurent Gerra, selon une information de La Tribune de Lyon, après qu'un accord a été trouvé vendredi 19 août avec ses associés Fabien Chalard et Julien Géliot, fondateurs du groupe Les Gastronomistes. En 2018, l'imitateur avait repris avec eux ce célèbre établissement lyonnais qui appartenait jusqu'alors à Jean-Paul Lacombe, ainsi que plusieurs autres restaurants.

4 restaurants et 3 boulangeries

Après des désaccords, il se sépare finalement des deux compères et rachète toutes leurs parts de plusieurs restaurants communs au capital desquels ils étaient jusqu'ici majoritaires : Léon de Lyon donc, mais également Pléthore et Balthazar dans le 2ème, Chanteclair dans le quartier de la Croix-Rousse, ainsi que Mamma Osteria et La Cave d'à côté dans le 1er. L'homme de scène et d'affaires fait également main basse sur les trois boulangeries Pomponette.

De leur côté, Fabien Chalard et Julien Géliot conservent la Bastide de Collonges au Mont d’Or, le Fer à cheval des halles de Lyon, le restaurant du musée des Beaux-Arts et le restaurant le Passage.