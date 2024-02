A Lyon, Café Terroir : le bon sens paysan

À considérer la carte du restaurant, on a l'impression d'être au cul des vaches. Les intitulés sonnent bon la terre et la paysannerie.

Le Café Terroir, la table bistronomique de la rue d'Amboise (Lyon 2e) a été récompensée le 5 février dernier par le guide Gault & Millau 2024 du trophée Terroir d'exception.

Nous publions une critique parue en novembre 2017 dans la BD de Lyon capitale Les enquêtes gastronomiques à Lyon.

Poireaux du Rhône et vinaigrette (régressif et gourmand), œufs fermiers à la coque, mouillettes de Beaufort (un must), gros escargots au beurre persillé (deux cent ans après, la recette d'Antonin Carême fait toujours autant baver), parmentier de canard de canette de la Dombes à l'estragon (un classique très bien revisité, avec une pointe de fraîcheur poivrée), jarret de porc aux lentilles vertes du Puy (classique des recettes de grand-mère, très généreux), tartare de bœuf charolais (qui rentre directement dans notre « tartar short list »), saucisson pistaché rôti (on goûte la prochaine fois)... Ici, pas de doute, la cuisine est au service du produit. Une cuisine de bistrot, ménagère. Une cuisine de marché, simple et goûteuse, conviviale, qui respire l'authenticité, limite la vache.

Pas de technique, de l'authentique

Peu d'Amboise, la technique n'est pas le sujet. "Pour garantir l'intensité du goût et les vertus nutritionnelles des produits, nous simplifions au maximum leur transformation" explique-t-on. Au Café Terroir, on ne fait pas de chichis. Pas de la chique, du top ! Du cinémascope. Les chaises proviennent du Cours Pascal. Les produits de petits producteurs 100% locaux : Sibilia, Mieral, Berger des Dombes, Mère Richard, Glace des Alpes, Ferme du Bertholon, Homards Acadiens, Machado... Que du bon. Filières locales. Plus locavore, tu meurs. Quant aux vins, on a arrêté de les compter à 150... Et si vous êtes fan du beaujolais « Raisin Libre » de Thillardon ou du crozes-hermitage "Papillon" de Gilles Robin, vous n'avez qu'à traverser à la Cave à boire et à manger du Café Terroir, à deux os à moelle, pour repartir avec la bouteille sous le bras. Au cul des vaches !

Café Terroir

14, rue d'Amboise.

Lyon 2e.

09 53 36 08 11

À la carte uniquement : de 8€ (entrées) à 18€ (plats). Comptez 6€ pour les desserts.

