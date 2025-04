"Une belle pagaille" : à Villeurbanne, une grosse avenue bloquée par un poids lourd

L'avenue Roger Salengro à Villeurbanne est coupée à la circulation depuis ce samedi matin. Un camion, gêné par un chantier, bloquait encore la circulation à la mi-journée.

À chaque jour sa nouvelle galère. Ce samedi matin, avenue Roger Salengro à Villeurbanne, un poids lourd s'est retrouvé bloqué en travers de cet axe passant, entraînant des répercussions sur le trafic routier villeurbannais. La faute à un chantier, rendant l'accès plus difficile.

Résultat, l'avenue a été coupée et bloquée par les forces de l'ordre, obligeant les lignes de bus 69 et 37 à ne plus desservir certains arrêts. Une galère qui dure puisque la reprise normale du trafic est estimée autour de 20h, selon TCL Info trafic.

"Ce ne sera sans doute pas la dernière fois"

Un camion qui gêne également le passage des piétons, comme l'a rapporté une riveraine au Progrès. "Ça a mis une belle pagaille. C’est un accès important, les gens essayaient de passer quand même en montant sur le trottoir." Malgré l'aspect "exceptionnel" de ce blocage, cette Villeurbannaise ne semble pourtant pas si étonnée. "Avec les travaux du T6, le passage est plus étroit, et les camions qui doivent tourner peinent souvent à passer", a-t-elle soupiré, ajoutant que "ce ne sera sans doute pas la dernière fois".