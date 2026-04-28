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Le Lyonnais Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Après un début de saison exceptionnel, le Lyonnais Paul Seixas intègre le top 10 mondial

  • par V.G.

    • Après une série de performances marquantes sur les classiques ardennaises, Paul Seixas grimpe à la 7e place mondiale et devient le meilleur Français du classement UCI.

    La progression est spectaculaire et à la hauteur de son début de saison. Seulement 71e du classement mondial UCI il y a quelques mois, le Lyonnais Paul Seixas, 19 ans seulement, pointe aujourd'hui au 7e rang, récompense d’un printemps particulièrement réussi.

    Le coureur de l’équipe Decathlon–CMA CGM a d’abord lancé sa saison avec une victoire d’étape et une deuxième place au général du Tour de l'Algarve, avant de s’imposer sur la Ardèche Classic. Sa deuxième place sur les Strade Bianche puis son succès final au Tour du Pays Basque ont confirmé sa montée en puissance.

    Mais c’est lors des classiques ardennaises que le Rhodanien a définitivement franchi un cap. Sa victoire sur la Flèche Wallonne, première classique majeure à son palmarès, suivie d’une deuxième place sur Liège‑Bastogne‑Liège au terme d'un duel spectaculaire avec Tadej Pogacar, lui ont permis de gagner quatorze rangs d’un coup.

    Seixas s’installe ainsi parmi les meilleurs coureurs du monde, derrière des références comme Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard. Il devient surtout le premier Français du classement, confirmant son statut de nouvelle figure du cyclisme tricolore et alors que tout l'Hexagone attend de connaitre sa décision de participer ou non au Tour de France cet été.

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