La galerie des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon. (@NC)

La galerie des Terreaux ne rouvrira finalement ses portes qu'en 2028 pour devenir un lieu totem de la réparation et du réemploi à Lyon.

Après plus de trente ans de fermeture, la galerie des Terreaux rouvrira, mais finalement plus tard que prévu. Ce lieu mystérieux qui relie la rue Lanterne à la place des Terreaux et offre une vue sur l'Hôtel de Ville va devenir une sorte de tiers-lieu de la réparation et du réemploi à l'initiative de la Ville de Lyon.

Une vingtaine de cellules commerciales seront ouvertes avec des loyers situés entre 70 et 250 € du m2, en fonction de la structure et du chiffre d'affaires de l'entreprise intéressée. Des montants "pour la plupart hors-marché" rappelle l'adjoint au patrimoine de la Ville, Sylvain Godinot.

Un peu plus de 4 millions d'euros déboursés

La Ville de Lyon a déjà déboursé environ 1,65 million d'euros dans des travaux de démolition et de désamiantage. Elle confiera lors du prochain conseil municipal la gestion du site pour plusieurs décennies à la Sempat Grand Lyon, la société d'économie mixte de la Métropole de Lyon.

Cette dernière va investir 2,5 millions d'euros pour réaliser les travaux d'aménagement. Initialement prévue pour mars 2027, l'ouverture ne devrait finalement avoir lieu qu'en 2028. Les travaux débuteront d'ici environ six mois, le temps d'achever les dernières études de maîtrise d'oeuvre.

À noter que des toilettes publiques seront également installées au sein de la galerie qui restera fermée la nuit pour préserver le voisinage d'éventuelles nuisances.

