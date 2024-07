Mercredi 10 juillet, la Ville de Lyon présentait le futur projet de la galerie des Terreaux. Cette dernière, fermée depuis plus de 30 ans, devrait accueillir une cité des réparateurs.

Après plus de 30 années de sommeil forcé, la galerie des Terreaux va reprendre vie à l'horizon 2027. Mercredi 19 juillet, la Ville de Lyon, accompagnée par la SEM Patrimoniale du Grand Lyon, structure de la Métropole engagée dans la gestion de biens et projets immobiliers, a présenté le futur projet qui devrait voir le jour au sein de cette galerie située en face de l'Hôtel de Ville, dans le 1er arrondissement de Lyon.

A lire aussi : Lyon : la galerie des Terreaux rouvre ses portes ce samedi !

Une "cité des artisans réparateurs" prendra possession des lieux à la fin de l'année 2027 après plus de trois ans de travaux. Des travaux rendus possible par l'achat l'année dernière par la Ville de Lyon de la totalité de la galerie. "On était déjà propriétaire de la quasi-totalité du bâtiment mais il nous manquait 30 m2 pour pouvoir réellement lancer un projet de cette envergure" explique Sylvain Godinot, adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine.

A lire aussi : Le projet de réouverture de la galerie des Terreaux avance

Début des travaux l'été prochain

"Nous voulons porter un projet tourné vers l'artisanat local et à l'économie circulaire" détaille Grégory Doucet. "Dans cette galerie, les Lyonnaises et Lyonnais pourront trouver le meilleur du savoir-faire et venir y faire réparer différentes choses" poursuit l'édile. "L'objectif c'est vraiment que demain, quand on a quelque chose à faire réparer (vêtement, chaussure, bijou, montre ou encore ordinateur) on puisse venir ici. On veut faire de cette galerie un véritable hub sur ces sujets" complète Camille Augey, adjointe déléguée à l'économie durable, également présente pour la présentation du projet.

La galerie des Terreaux accueille en ce moment une exposition temporaire. (@Vincent Guiraud)

Si la municipalité avoue devoir encore travailler et peaufiner le projet pour choisir au mieux les commerçants qui viendront s'installer dans cette galerie refaite à neuf, elle n'écarte pas l'idée d'ouvrir les locaux à d'autres types d'activités. "Si toutes les cellules ne trouvent pas preneurs sur l'activité de réparation, on réfléchira à accueillir d'autres activités autour de l'artisanat" ajoute Camille Augey.

Une vingtaine de locaux commerciaux

Deux phases de travaux débuteront dès l'été 2025, pour un coût total de 5,6 millions d'euros (1,6 million pour les travaux effectués par la Ville de Lyon et 4 millions pour l'aménagement du bâtiment). En premier lieu, la Ville, propriétaire du bâti, effectuera des travaux de remise aux normes jusqu'à la fin de l'année 2026. Par la suite, la SEM Patrimoniale, effectuera elle des travaux d'aménagement pour proposer, à terme et d'ici la fin de l'année 2027 une vingtaine de locaux commerciaux. Sur les 1200m2 du bâtiment, 700 seront utilisés comme surface commerciale.

Lire aussi : La Ville de Lyon planche sur la réouverture de la Galerie des Terreaux, pour accueillir des artisans

La Ville louera à la SEM Patrimoniale du Grand Lyon les locaux via un bail emphytéotique de 90 ans qui devrait être signé l'année prochaine.

Ce projet viendra "enrichir l'offre commerciale et économique de la Presqu'île" selon la Ville. "Nous avons déjà un tissu très riche d'artisans qui proposent ce type d'activité sur notre territoire. Mais dans ce lieu, on viendra encore plus encourager les activités de réparations" témoigne Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon.

Un appel à candidatures devrait être lancé à la fin des travaux pour sélectionner la vingtaine de commerçants qui viendront prendre possession des lieux. D'ici là, la galerie des Terreaux devrait être occupée partiellement par différentes manifestations ou expositions, avant de fermer ses portes pour au moins trois ans durant la période des travaux.