La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier

Le Département du Rhône a annoncé jeudi la fin de la première phase des travaux sur la RD103-E à Saint-Romain-en-Gier. Les usagers motorisés peuvent de nouveau traverser la commune.

Le chantier vise à installer des feux tricolores de part et d'autre du passage à niveau pour sécuriser son franchissement. La seconde phase commencera en février 2026 pendant les vacances scolaires pour la pose des équipements techniques, leur raccordement et leur mise en service.

Les travaux se termineront par les réfections définitives des tranchées.