Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey

EDF prévoit la construction de six réacteurs nucléaires, dont deux sur le site du Bugey.

Le secret est levé. À l'occasion du World Nuclear Exhibition (WNE 2025), le salon du nucléaire civil, EDF a annoncé, mercredi 5 novembre, avoir confié à IDEA, spécialiste de solutions logistiques sur mesure, la gestion de l'approvisionnement de six réacteurs EPR2. Le contrat avait, en réalité, été signé depuis juin dernier. Ces derniers seront construits par paire, à Penly (Seine-Maritime), Grevelines (Nord) et dans le Bugey (Ain).

Ce contrat s'inscrit dans la stratégie de diversification d'IDEA : acteur logistique reconnu en appui de projets BTP, l'entreprise franchit ici un nouveau cap grâce à ce partenariat avec EDF.

L'un des "plus grands chantiers industriels européens des prochaines décennies"

Ce chantier industriel, qualifié par IDEA comme "le plus grand chantier industriel européen des prochaines décennies", s'inscrit dans la stratégie de l'État français visant à renforcer la production d'électricité bas-carbone et à garantir la souveraineté énergétique du pays. Une fierté pour Isabelle Petit, responsable Grands Comptes chez IDEA : "Être choisi par EDF pour accompagner un projet hors norme comme la construction des six réacteurs EPR2, c’est une étape majeure pour IDEA. Ce partenariat d’envergure (...), illustre pleinement notre engagement à soutenir la transition énergétique et à contribuer à la souveraineté industrielle française."

IDEA assurera le rôle d'"ensemble logistique", un dispositif qui se structure en quatre volets principaux :