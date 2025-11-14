Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie

L'énergie solaire alimentera ensuite les entreprises et collectivités dans un rayon de 2 km.

La zone d'aménagement concerté (ZAC) Ferney-Genève Innovation accélère sa transition énergétique. Faradae, spécialiste lyonnais du tiers-investissement photovoltaïque, va installer 20 centrales photovoltaïque sur les toitures de la ZAC, soit un total de 2 850 m² de panneaux solaires. Le projet est entièrement financé en fonds propres par l'entreprise.

Pour rappel, la ZAC Ferney-Genève Innovation, dont la réalisation est pilotée par la SPL Territoire d'Innovation pour le compte de Pays de Gex Agglo, prévoit de développer environ 200 000 m² de surface d'équipements publics, de bureaux, de commerces, de locaux d'activités, ainsi que 2 500 logements à terme.

L'objectif ? Créer une boucle d'autoconsommation collective (ACC). En effet, l'énergie locale et renouvelable produite par Faradae sera ensuite mise à disposition des entreprises et collectivités situées dans un rayon de 2 km, et qui souhaitent réduire leur dépendance énergétique.

Un projet long de 30 ans et une première centrale en 2026

Cette initiative est clairement influencée par la réglementation sur les panneaux photovoltaïques de mars 2023, selon laquelle les parkings de plus de 1 500 m² et les toitures des bâtiments tertiaires, commerciaux et industriels de plus de 500 m² doivent obligatoirement être solarisés. "Cette collaboration illustre l'ambition commune de créer un territoire d'excellence énergétique, où l'intégration d'une boucle ACC (...) positionne Ferney-Voltaire comme une référence en matière d'innovation durable", déclarent les dirigeants de Faradae.

L'installation de ces 20 centrales s'effectuera sur une durée de 30 ans avec :

une première centrale de 250 kWc sur le parking en silo du bâtiment "Hotspot" au cours du premier trimestre de 2026,

19 autres installations déployées progressivement entre 2026 et 2033, à raison de 3 à 4 par an,

et une production annuelle visée de 1,3 GWh d'ici 2030.

Une telle puissance permettrait d'alimenter en électricité entre 13 000 et 21 000 m² de bureaux et d'activités tertiaires tous les ans.