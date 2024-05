Le député du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille regrette que la Métropole de Lyon et le Sytral poursuivent le projet de TEOL aux dépens d'une nouvelle ligne de métro.

Le Tramway express de l'ouest lyonnais n'arrive décidemment pas à faire oublier l'abandon du métro E. Présenté lundi par Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon, le projet qui permettra de relier Tassin-la-Demi-Lune à Confluence en moins de 15 minutes a d'ores et déjà suscité la réaction du maire LR de la commune, Pascal Charmot allant jusqu'à affirmer que "l'arrêt du projet était préférable à une avancée à marche forcée".

Dans un communiqué, le député MoDem du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille "regrette que la majorité écologique (NUPES) de la Métropole néglige les habitants et le développement de l’Ouest lyonnais en se prononçant en faveur du projet TEOL et favorise ainsi un développement de la Métropole toujours plus à l’est !". Le député aurait en effet préféré que le Sytral fasse le choix d'un métro E - dont le coût est significativement plus élevé - mais se ne désespère pas : "La prochaine majorité pourra revenir sur cette décision et reprendre le projet du Métro E", assure-t-il.

Le TEOL en chiffres

Alaï - Confluence en 14 minutes

Alaï - Perrache en 20 minutes

Alaï - Jean-Macé en 25 minutes

Entre 50 000 et 55 000 voyages par jours entre Alaï et Jean-Macé

Un tramway toutes les cinq minutes en heure de pointe

Un projet à 800 millions d'euros