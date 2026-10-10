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L'Oisans, à 2 h de Lyon : le grand ski à portée de week-end

  • par Oisans Tourisme

    • CONTENU SPONSORISÉ

    Lyonnais, vos prochaines vacances d'hiver se jouent à deux heures de route seulement. Direction l'Oisans : 8 stations, 3 domaines skiables d'altitude et parmi les plus beaux dénivelés d'Europe. Plusieurs identités, un même ADN : du grand ski, des pistes mythiques et un ensoleillement qui a valu à l'Alpe d'Huez son surnom d'« île au soleil ». Inutile d’aller plus loin, réservez en Oisans !

    L'Ardoisière © Oisans Tourisme

    La promesse de l’Oisans : des domaines skiables à grands dénivelés

    Sur le massif des Grandes Rousses, l'Espace Alpe d'Huez réunit 5 stations et 250 km de pistes, de 1 100 à 3 330 m d'altitude. Des pentes ensoleillées d'Auris-en-Oisans aux alpages de Villard-Reculas, en passant par l'Alpe d'Huez, il est possible de skier non-stop. Le clou du spectacle : le Pic Blanc, à 3 330 m, et son panorama à 360° classé trois étoiles au guide Vert Michelin, qui dévoile un océan de sommets.

    Belvédère des Écrins © Luka Leroy / Les Deux Alpes

    Aux 2 Alpes, la saison est XXL, de décembre à juin. Spot incontournable pour les toqués de glisse, la station est aussi réputée pour ses snowparks : celui de la Toura l'hiver, celui du glacier au printemps. Le glacier de la Girose, à 3 600 m, grâce à une configuration inversée, est accessible à tous les skieurs. En effet, plus on monte, plus les pistes s'élargissent et s'adoucissent.

    Téléphérique de la Grave © Colin Samuels

    La Grave est le seul domaine 100 % freeride. Au sommet des Téléphériques des Glaciers de la Meije, pas de pistes damées mais des itinéraires en neige naturelle : du freeride, du vrai ! On n'y débute pas, mais avec un bon niveau, les guides du village vous tracent l'itinéraire.

    Les domaines skiables de l’Oisans

    Des pistes mythiques et un enneigement généreux

    La Sarenne, à l'Alpe d'Huez, est considérée comme la plus longue piste noire d'Europe, avec plus de 1 800 m de dénivelé. Aux 2 Alpes, la descente du glacier jusqu'au village de Mont-de-Lans enchaîne les pistes sur 2 200 m de dénivelé. Elle est accessible aux skieurs de niveau intermédiaire qui veulent vivre la haute montagne sans se faire peur.

    Côté neige, l'altitude joue en votre faveur : le glacier des 2 Alpes permet de skier sept mois par an, le Pic Blanc assure un enneigement précoce et durable à l'Alpe d'Huez, et la neige de culture sécurise la saison.

    © Bruno Longo

    Choisissez votre ambiance après-ski

    Entre grands pôles animés et stations-villages tranquilles, chacun trouve son rythme. À Auris-en-Oisans, la sérénité des Alpes se savoure pendant que les skieurs profitent des pistes. Depuis votre balcon, la vue sur le massif des Écrins est magique, et le soir, le front de neige s'anime à la grande joie des enfants. À Villard-Reculas, c'est l'authenticité du vieux village qui fait la différence : chalets modernes respectueux du caractère alpin, animations et accueil chaleureux.
    Les stations et villages de l’Oisans

    Plaine du Bourg-d'Oisans © Urope

    Pour ceux qui aiment avoir le choix, les villages de vallée ont une carte à jouer grâce aux ascenseurs valléens : Venosc, relié aux 2 Alpes par télécabine, Allemond, relié à l'Espace Alpe d'Huez via Oz-en-Oisans, et Le Bourg-d'Oisans, en position centrale. Depuis le Bourg, on choisit sa journée : Alpe d'Huez, 2 Alpes, La Grave ou Col d'Ornon. Une navette gratuite relie les ascenseurs valléens, idéale pour le porte-monnaie comme pour l'environnement.
    Réserver un hébergement au Bourg-d’Oisans

    Loin de la foule, des petits domaines cachés à petits prix

    Le Col d'Ornon propose un domaine alpin, un secteur nordique avec plusieurs boucles et des itinéraires de raquettes. La Grave offre aussi un domaine alpin dans le hameau authentique du Chazelet, face à un panorama grandiose. Quant à Villar-d'Arêne, on y trouve une glisse sauvage sur un espace nordique, des randonnées en raquettes et une patinoire naturelle : une expérience haute montagne sans engagement.

    Soleil, terrasses et montagne préservée

    Avec 300 jours de soleil par an, la terrasse compte presque autant que la piste. Siroter une boisson face aux sommets qui émergent de la mer de nuages, offre un réel bien-être. Cette nature ressourçante l’Oisans en prend soin grâce à la démarche Destination d’Excellence en partenariat avec le Parc national des Écrins. En alliant qualité d'accueil et écoresponsabilité, le territoire offre du grand ski tout en transmettant intacte cette montagne fragile.

    © Le Champ de pin

    Réservez votre semaine au ski

    Les hébergements partent vite dès l'ouverture des réservations. Pour sécuriser votre séjour, rendez-vous sur reservation.oisans.com, la plateforme officielle qui centralise l'offre d'hébergements de l'Oisans.

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