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L’Asvel féminin propose un programme dédié aux femmes touchées par un cancer du sein. @ASVEL

Lyon : l’ASVEL Féminin ouvre ses portes aux femmes touchées par un cancer du sein

  • par Corentin Lucas

    • À l’occasion d’Octobre Rose, l’ASVEL féminin et le Médipôle Hôpital Mutualiste proposent un programme mêlant activité physique et rencontres avec des joueuses professionnelles pour les femmes atteintes d’un cancer du sein.

    Depuis ce lundi 5 octobre, l’ASVEL féminin et le Médipôle Hôpital Mutualiste accueillent des femmes touchées par un cancer du sein au Palais des sports de Gerland (Lyon 7e). Cette initiative nommée "Bouger pour mieux porter ses projets", qui entre dans le cadre d’Octobre Rose, se déroule sur les quatre lundis du mois.

    Le programme prévoit des séances d’activité physique adaptée, dirigées par un enseignant du Médipôle Hôpital Mutualiste. "Ce programme vise à favoriser la reprise de l’activité physique, lutter contre le déconditionnement lié à la maladie et aux traitements, renforcer la confiance et l’estime de soi, mais aussi lutter contre l’isolement social", explique le club de basket dans un communiqué.

    En plus de ces séances, des temps d’échange avec les joueuses de l’équipe professionnelle de l’ASVEL ont lieu avec les personnes victime d’un cancer du sein. "En tant que club de sport féminin, nous avons à cœur de mettre notre énergie, nos joueuses et notre environnement au service de celles qui traversent une épreuve aussi difficile que le cancer du sein", affirme Paoline Salagnac, directrice sportive et du développement de l’ASVEL féminin. "À travers ce partenariat, nous souhaitons montrer que le sport est une formidable source d’énergie et de bien-être pour les femmes touchées par un cancer du sein", ajoute le docteur Romain Hernu, directeur médical Médipôle Hôpital Mutualiste.

    Le vendredi 23 octobre, à l’occasion de la rencontre entre l’ASVEL et Villeneuve d’Ascq au Palais des sports, les femmes ayant participé aux séances seront mises à l’honneur devant le public.

    Lire aussi : Octobre rose à Roanne : une nouvelle opération "Salon de coiffure solidaire"

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