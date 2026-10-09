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La Métropole de Lyon rappelle le soutien qu’elle a avec les aidants @ Métropole Aidante

La Métropole de Lyon débloque 420 000 euros sur trois ans pour renforcer son action auprès des aidants

  • par LR

    • La Métropole de Lyon et Métropole aidante ont renouvelé leur partenariat pour la période 2026-2028 avec plusieurs objectifs, dont celui de mieux repérer les aidants avant qu’une demande d’accompagnement soit faite.

    À l’occasion de la Journée nationale des aidants, la Métropole de Lyon et Métropole aidante ont renouvelé leur partenariat pour trois ans (2026-2028). Cela comprend notamment un investissement de 420 000 euros pour l’ensemble de la période. Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, et Pascal Charmot, vice-président en charge du soutien aux aidants, ont présenté ce vendredi 9 octobre les trois grands axes de ce partenariat.

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    Renforcer le lien et faciliter l’accès aux dispositifs

    À travers donc la convention pluriannuelle de 420 000 euros, la Métropole de Lyon souhaite renforcer son action "d’aller vers", avec le soutien de la Commission des financeurs de la Métropole de Lyon et en partenariat avec l’Union Départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale du Rhône. L’objectif étant de toucher le plus de personnes, qui, spontanément, ne vont pas vers les dispositifs existants. Plus de 120 entretiens ont déjà été réalisés.

    Autre point, la collectivité souhaite mieux identifier les situations d’aidance avant même qu’une demande d’accompagnement soit formulée. La démarche est actuellement expérimentée sur trois territoires pilotes : Ouest Nord Val d’Yzeron, Portes des Alpes et Plateau Nord Val de Saône, avec l’objectif d’intégrer progressivement ce repérage dans les pratiques professionnelles. Le dernier axe sera consacré à mieux faire connaître et rendre plus accessibles les dispositifs existants, dont les 1 000 solutions d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour à disposition pour les personnes aidantes.

    En 2025, plus de 460 000 euros ont été mobilisés pour soutenir les aidants dans le cadre des subventions à la vie associative et des appels à projets financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : la gauche dévoile ses propositions sociales, "grandes absentes" des débats

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