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Élus, habitants et collectifs étaient mobilisés devant le bureau de poste de la rue du Lac (Lyon 3e). @CL

Lyon : la fermeture du bureau de poste de la rue du Lac suscite l’incompréhension des habitants

  • par Corentin Lucas
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    • Habitants, élus et collectifs se sont rassemblés dans le 3e arrondissement de Lyon, ce vendredi 9 octobre, pour dénoncer la fermeture du bureau de poste de la rue du Lac.

    Ce vendredi matin, plusieurs habitants se sont présentés devant le bureau de poste de la rue du Lac, dans le quartier de la Part-Dieu (Lyon 3e), pour déposer un colis ou retirer de l’argent. Ils ont finalement dû faire demi-tour. La raison ? Le bureau est fermé depuis quelques jours. Aucune annonce n’a été faite et aucune affiche n’apparaît devant la structure.

    Quelques usagers du bureau de poste ont dû rebrousser chemin. @CL

    Une fermeture qui suscite donc l’incompréhension dans le quartier, où habitants, élus et collectifs se sont mobilisés pour réclamer le maintien de ce bureau de poste. Marion Sessiecq, maire du 3e arrondissement, est montée au créneau. "Dans notre ville, les bureaux de poste ferment les uns après les autres, une demi-douzaine de bureaux ont déjà fermé depuis 10 ans, quatre fermetures supplémentaires sont annoncées d’ici la fin 2027, dont celle-ci pour le troisième arrondissement", affirme-t-elle.

    L’élue regrette également que les habitants n’aient pas été informés précisément de la date de fermeture. Si La Poste avait annoncé son intention de fermer l’agence, la date effective n’aurait pas été communiquée aux usagers selon la municipalité.

    Marion Sessiecq, maire du 3e, accompagnée de Bernard Vallon, président du conseil de quartier Voltaire Part-Dieu, de Victor Chopin et de Thibaud Roche, adjoints. @CL

    "Ce bureau de poste me rendait vraiment beaucoup de services"

    Pour les habitants du quartier, cette disparition pose un réel problème, puisqu’elle s’ajoute à plusieurs autres fermetures. Pascal, qui habite le secteur depuis 38 ans, se souvient d’une vie de quartier bien différente. "Nous avions, 20 ans en arrière, une vie de quartier. On avait un laboratoire, on avait un bureau de tabac, une pharmacie, des médecins… Et tout ça a disparu." Déficient visuel, il explique que l’agence lui était utile au quotidien. "Ce bureau de poste me rendait vraiment beaucoup de services. J’ai ouvert mon compte bancaire ici et de savoir qu’il va peut-être falloir aller à la Villette maintenant, c’est vraiment dur."

    Pascal, habitué du bureau de poste de la rue du lac. @CL

    Une autre habitante rappelle que la présence postale devait être maintenue dans le cadre du projet de transformation de la Part-Dieu. "Lorsque le projet Part-Dieu a été initié, la SPL SPL (Société Publique Locale d'Aménagement) nous avait garanti que la poste rouvrirait dans les nouveaux locaux du M+. Ces engagements n’ont donc pas été tenus", regrette-t-elle. D’après ses propos, tout était prêt sur le plan logistique pour accueillir La Poste dans le bâtiment M situé sur la rue Garibaldi.

    Le collectif de défense de La Poste du Dauphiné s'est joint à la mobilisation. @CL

    Une pétition lancée

    Face à cette fermeture, une pétition en ligne a été lancée. Pour le moment, elle a recueilli 145 signatures. Marion Sessiecq appelle le gouvernement à rehausser les moyens accordés aux services publics et à maintenir un bureau de poste dans le quartier de la Part-Dieu. "Le service public n’est pas une faveur, c’est un devoir de notre pays envers ses habitants", ajoute-t-elle. Bernard Vallon, président du conseil de quartier Voltaire Part-Dieu, conclut : "on ne lâchera rien".

    Lire aussi : Lyon : une nouvelle mobilisation contre la fermeture des bureaux de poste ce samedi

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