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Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 9 au 11 octobre

  • par LR

    • Festival Lumière, braderie, Marche des fiertés… Lyon Capitale a sélectionné pour vous les activités immanquables de ce week-end du 9 au 11 octobre.

    Visite nocturne à la Biennale de Lyon

    On commence le week-end avec la première nocturne de la Biennale de Lyon aux Grandes Locos de La Mulatière, ce vendredi 9 octobre de 18 heures à 21 h 30. Au programme : une visite commentée des œuvres exposées et apéro pour bien commencer la soirée autour d’œuvres d’art contemporain. La visite commentée est accessible à partir de 18 euros.

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    Marche des fiertés

    Gay Pride 2018 ©Moran Kerinec
    Gay Pride 2018 ©Moran Kerinec

    On poursuit le week-end avec un événement aussi festif qu’important : la Marche des fiertés. Annulée en juin en raison de la canicule, la Pride se déroulera ce samedi 10 octobre à partir de 14 heures. Des ateliers de maquillage à prix libre seront proposés de 11 h 30 à 13 heures à l’arrêt de métro Gratte-Ciel à Villeurbanne, avant des prises de parole et le départ de la marche. Le cortège rejoindra ensuite le parc de la Tête d’Or, du côté de la porte des enfants du Rhône. Un village association, avec un stand SOS homophobie et Prides rurales attend les manifestants jusqu’à 19 heures.

    Ouverture du Festival Lumière

    Festival Lumière Lyon 2024
    L'édition 2024 du Festival Lumière de Lyon s'est élancée ce samedi 12 octobre. (@NB)

    Pour les passionnés de cinéma, rendez-vous à la Halle Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour assister à la cérémonie d’ouverture du Festival Lumière. Cette année, les frères Coen recevront le prix Lumière, mais avant cela, ils ouvriront le Festival avec la projection du film Une journée particulière, du cinéaste italien Ettora Scola. Rendez-vous à 18 heures.

    Lire aussi : Prix Lumière, invités, séances spéciales… Tout ce qu’il faut savoir sur le Festival Lumière 2026

    Lyon Braderie Festival

    Le Lyon braderie festival organisé par My Presqu'île.(Photo Hadrien Jame)

    Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires, foncez déambuler dans les rues de la Presqu’île du 9 au 11 octobre pour le Lyon Braderie Festival. Quatre pôles d’animations seront à découvrir, un jeu interactif sera proposé dans le quartier d’Ainay samedi et dimanche. Food, shopping, musique… Il y en aura pour tous les goûts.

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    Rap, poésie et slam dans le 1er arrondissement

    Pour terminer le week-end en musique, on vous propose la scène ouverte organisée à la Pente, dans le 1er arrondissement. De 19 heures à 22 heures, laissez-vous porter par les nouvelles voix du rap, du slam et de la poésie lyonnaise. L’événement est gratuit.

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