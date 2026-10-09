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Le Groupama Stadium, à Décines-Charpieu. @CL

Football : le Groupama Stadium de l’OL récompensé pour son offre de restauration

  • par Corentin Lucas

    • Pour la quatrième année consécutive, le Groupama Stadium reçoit le Label Or de la Ligue de football professionnel (LFP) concernant son offre de restauration.

    Ce jeudi 8 octobre, la Ligue de football professionnel (LFP) a décerné une récompense à l’Olympique Lyonnais. Et plus particulièrement au Groupama Stadium. En effet, la demeure des Gones a obtenu le Label Or de la LFP pour sa qualité de restauration et de l’accueil des spectateurs lors des soirs de matchs. Et ce, pour la quatrième année consécutive en… quatre éditions.

    De manière plus globale, ce label évalue les infrastructures, les services, l’écoresponsabilité, la satisfaction client et la qualité des offres proposées au grand public. Il récompense 23 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 selon 3 niveaux d’excellence : Bronze, Argent et Or. Pour la Ligue, la restauration constitue un élément important de l’expérience vécue dans les stades.

    "Cette quatrième édition illustre la formidable dynamique engagée par les clubs professionnels. De plus en plus nombreux à participer au dispositif, ils démontrent leur volonté de faire de la restauration un élément clé de l'expérience spectateur et un véritable levier de développement. Le Label Restauration récompense cette démarche exigeante et collective, fondée sur l'innovation, le partage des bonnes pratiques et la recherche permanente de qualité", souligne Olivier Bramly, directeur général de LFP Media.

    Lire aussi : Lyon : le Groupama Stadium accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028

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