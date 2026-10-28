Émeutes à Lyon : la remise en état de l’Office de tourisme estimée à près d’un million d’euros par la Métropole

Après les émeutes et les dégradations des 17 et 24 octobre, la Métropole de Lyon dresse un premier bilan financier des dégâts dans l’agglomération. Entre les dommages sur l’espace public, l’incendie de l’Office de tourisme place Bellecour et les dégradations du réseau TCL, les montants atteignent déjà plus d’un million d’euros.

Les conséquences financières des émeutes des 17 et 24 octobre sont lourdes. Ce mercredi 28 octobre, à l’aube d’un acte III du mouvement contre la vie chère, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a réuni un conseil exceptionnel. L’occasion de faire une première estimation des dégâts.

La Métropole de Lyon estime à 700 000 euros le coût des dégâts sur l’espace public relevant de sa gestion. Cette première estimation ne comprend toutefois pas l’ensemble des conséquences de la journée du 24 octobre. Ce montant comprend notamment la remise en état des voiries et des ouvrages d’art, les dégradations du mobilier urbain ainsi que les dépenses liées au gardiennage et aux agents de sécurité déployés le 24 octobre.

994 000 euros pour remettre en état l’Office de tourisme

Dans les communes de l’est lyonnais, les dégâts sont estimés à 280 000 euros. À cela s’ajoutent les conséquences de l’incendie volontaire de l’Office de tourisme, place Bellecour, lors des violences du 17 octobre. La remise en état du bâtiment historique est évaluée à 994 000 euros. Une somme astronomique.

Le réseau de transports en commun lyonnais a lui aussi été touché par les dégradations. Le Sytral, autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, chiffre les dégâts matériels à 262 000 euros. Cette estimation comprend les tags, les vitres endommagées et les dégradations d’agences TCL. "C'est relativement assez modeste face à ce qui se passe dans les voiries", a déclaré Véronique Sarselli. Les abris-bus, régulièrement pris pour cible lors des violences, relèvent quant à eux de la gestion de JCDecaux. Aucun bilan chiffré n’était disponible à ce stade pour ces équipements. Enfin, les parkings de LPA Mobilités ont subi une perte d’exploitation estimée à 200 000 euros.

Au-delà des dommages causés aux infrastructures et aux équipements publics, les émeutes ont durement touché les commerçants. La Métropole avait annoncé le déblocage d’un fonds d’urgence de 10 millions d’euros pour soutenir les commerçants victimes des dégradations et des pillages survenus le 17 octobre. Le bilan comptable est donc plus qu’inquiétant et dépasse largement le million d’euros.

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