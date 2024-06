Spécial été : 100 raisons de rester à Lyon cet été

Entre activités ludiques, culturelles ou gourmandes, laissez-vous surprendre. Ne perdez plus une minute et découvrez la perle rare pour illuminer votre été.

Trouver des activités à faire en été peut vite devenir un casse-tête, surtout quand la ville se vide en août. Tandis que les touristes profitent d’innombrables occupations incontournables, les Lyonnais, eux, manquent parfois d’idées. Mais ne vous inquiétez pas, Lyon Capitale est là pour vous ! Nous vous proposons une liste de 100 bonnes raisons de rester dans notre belle ville.

Culture & découverte

Expérience sensorielle

Présents dans plus de 150 villes à travers le monde, les concerts Candlelight auront lieu à Lyon durant la période estivale. Du 9 juillet au 30 août, le temps d’une soirée, (re)découvrez des grands classiques musicaux éclairés à la lueur d’une centaine de bougies dans la basilique Notre-Dame de Fourvière et au théâtre L’Île Ô flottant sur le Rhône. Les concerts Candlelight vous offrent une interprétation magique de vos musiques préférées. De Vivaldi à Jean-Jacques Goldman, chaque mélomane y trouvera son bonheur.

Plus d’informations sur le site : feverup.com

Les Estivales tassilunoises

Découvrez les Estivales de Tassin-la-Demi-Lune ! Spectacles, ateliers, jeux… une myriade d’activités pour un été ludique. Plongez dans les univers thématiques qui rythmeront chaque semaine de juillet et août : devenez un architecte en herbe avec l’atelier Kapla du 10 juillet durant la semaine du jeu, ou devenez le prochain magicien d’Oz grâce aux ateliers de Matt Morgan le 7 août, lors de la semaine de l’extraordinaire. Soyez-en certain, cette nouvelle édition promet des instants inoubliables à partager en famille.

Du 28 juin au 10 août – Événement gratuit.

tassinlademilune.fr

Évasion coréenne

Concerts de k-pop, conférences, ateliers de k-beauty, initiations au taekwondo, cours de calligraphie, espace gaming sans oublier des stands de nourriture typiquement coréenne, cuisine créative en parfaite harmonie entre tradition et modernité : c’est le programme alléchant et palpitant de Korean Touch, un festival dédié à la culture coréenne, actuellement en pleine expansion sur le marché mondial. Rendez-vous les 6 et 7 juillet à Villeurbanne, au Double Mixte de la Doua.

https://korean-touch.com/ – 06 61 34 98 95

En route vers une galaxie lointaine

Embarquez pour une aventure extraterrestre avec le festival Yggdrasil Starquest les 6 et 7 juillet au fort de Bron. Le concept ? Échapper à la “normalité planétaire” pour découvrir des costumes, des accessoires et des artistes insolites. Au cours de cette balade spatiale, vous pourrez rencontrer “des passionnés de l’univers cosmique”, des créateurs vivants dans l’univers de Star Wars. N’hésitez pas à venir costumé pour vivre l’expérience jusqu’au bout !

https://festivalyggdrasil.eu

Que la force soit avec vous !

Dark Vador, dont le nom original est Darth Vader, est l’un des personnages emblématiques de la saga Star Wars de George Lucas. Le musée Cinéma & Miniature vient d’acquérir son casque original dans L’Empire contre-attaque (1980). Le blaster DL-44 de Han Solo sera également exposé. Les visiteurs peuvent aussi découvrir dans la collection permanente des pièces emblématiques de la saga comme le costume original de la princesse Leia dans Le Retour du Jedi.

60, rue Saint-Jean, Lyon 5e – Ligne D arrêt Vieux-Lyon

www.museeminiatureetcinema.fr

Excursion littéraire et gustative au Japon

Amateur de lecture et de spécialités japonaises ? On a trouvé le lieu idoine ! Si vous êtes un otaku – fan passionné de culture japonaise –, ce café-librairie offre un choix très varié de mangas et magazines japonais mais prépare aussi des plats typiques comme les udon et dorayaki ainsi que d’autres friandises et mets nippons.

Kamon Shoten – 16, rue du Général-Plessier, Lyon 2e – 09 74 97 29 68

www.kamonshoten.com

Chants bouddhistes au pays de Guignol

Envie de dépaysement, à moindres frais ? Direction les hauteurs de Sainte-Foy-lès-Lyon pour visiter un magnifique temple bouddhiste vietnamien, niché en pleine nature. Déambulez dans le jardin à la découverte des cerisiers japonais, fleurs de lotus et bonsaïs, ainsi que d’une multitude d’objets et statues symbolisant les croyances bouddhistes. Une découverte magique et ressourçante.

Pagode Thiện Minh – 51, rue de Cuzieu, Sainte-Foy-lès-Lyon