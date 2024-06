Les Nuits de Fourvière font leur cirque !

Les Nuits de Fourvière réinvestissent le domaine de Lacroix-Laval afin de proposer deux spectacles de cirque, différents mais prometteurs.

Décrochez-moi-ça

Déjà programmé en 2022, le duo Bêtes de foire revient aux Nuits de Fourvière avec un nouveau spectacle Décrochez-moi-ça. Laurent Cabrol et Elsa De Witte composent ce talentueux duo.

Le premier nommé est cofondateur du cirque Trottola, il s’est nourri d’expériences circassiennes de haute qualité. Tandis que la seconde vient plutôt du théâtre de rue. Leurs spectacles offrent un savant mélange de cirque, de marionnettes et de théâtre, nourris de la gouaille et de l’esprit forains.

C’est avec quatre interprètes qu’ils présentent Décrochez-moi-ça, dans leur chapiteau de poche qui sera dressé au parc de Lacroix-Laval. Le titre a été choisi parce qu’il fait référence au nom que l’on donnait autrefois à ces impressionnantes friperies où les vêtements étaient suspendus en hauteur. Attendez-vous donc à voir un étourdissant bric-à-brac de costumes et accessoires, astucieusement mis en branle.

Un joyeux bordel où d’étranges personnages (vendeurs, clients ?) empilent, déploient, balancent et rattrapent manteaux et chapeaux, grolles et corsages, au son d’un orchestre déjanté. Un spectacle drôle et poétique conçu pour enchanter toutes les générations.

Décrochez-moi-ça –Jusqu’au 7 juillet au domaine de Lacroix-Laval.

Swing © Frauke Verreyde

Ça Swing !

Dans la famille Ronaldo, les arts circassiens se transmettent d’une génération à l’autre. La preuve avec ce nouveau spectacle de cette troupe légendaire, Swing. Sous le regard attentif du père, son fils Nanosh Ronaldo prend la tête de six jeunes circassiens lors d’une pétillante revue où trapèze, jonglage, magie, danse et chant flirtent au son d’un swing bien balancé.

Gardant en tête les grandes heures des spectacles qui ont illuminé la première moitié du XXe siècle, la jeune garde imagine une série de numéros portés par une allégresse, une authenticité et un esprit ludique.

Un spectacle inventif pour lequel le facteur d’orgues Tony Decap a construit spécialement un orgue mécanique, dans le plus pur style des cirques et théâtres de variété des années 1940.

Swing – Jusqu’au 7 juillet au domaine de Lacroix-Laval.